Atacan a Rodrigo Cuba y Ale Venturo por haber trasquilado el cabello de la hija de Melissa Paredes

Melissa Paredes reveló un video, en donde reveló que le habían cortado, de mala manera, el cabello a su hija. 

    Rodrigo Cuba se convirtió en blanco de duras críticas luego de que Melissa Paredes hiciera público el estado del cabello de la hija que ambos tienen, tras el viaje que la menor realizó a Estados Unidos junto a su padre y Ale Venturo. Las imágenes de la niña con el cabello visiblemente mal cortado desataron una ola de comentarios negativos en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron tanto al futbolista como a su actual pareja por no haber manejado mejor la situación.

    Critican duramente a Rodrigo Cuba y Ale Venturo por el corte de cabello de la menor

    El reencuentro entre Melissa Paredes y su hija estuvo marcado por la indignación de la actriz al notar que la pequeña regresó con el cabello trasquilado. Según contó la propia menor, su papá no logró desenredarle el pelo debido a los nudos y, ya entrada la noche, decidió cortárselo por su cuenta para “solucionar” el problema.

    La actriz expresó su molestia al asegurar que el cabello de su hija nunca llega a ese extremo cuando ella se encarga de peinarla y dejó en claro su incomodidad por no haber sido consultada antes de tomar una decisión así. Este episodio generó un fuerte rechazo en redes sociales, donde los internautas apuntaron no solo contra Rodrigo Cuba, sino también contra Ale Venturo, quien recibió la mayor parte de las críticas.

    Muchos usuarios cuestionaron que la empresaria se preocupara por arreglar a sus propias hijas, pero no interviniera para ayudar a su hijastra, pese a que en redes sociales ha mostrado una aparente cercanía con ella durante el viaje a Disney. Para varios seguidores, Ale Venturo pudo evitar que se llegara a una medida tan drástica y actuar de otra manera.

    “En otros videos la niña siempre sale despeinada mientras las demás están bien arregladas”, “Tenía un cabello precioso, ¿por qué cortárselo así sin avisar a la mamá?”, “Como mujeres siempre hay formas de resolverlo, pudo ayudarla a desenredar su pelo”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes, incluso aconsejando a Melissa Paredes no volver a dejar a su hija sola bajo el cuidado del futbolista y su pareja.

    Cabe señalar que la propia Melissa Paredes reaccionó de forma positiva a un comentario que sugería que Rodrigo Cuba no habría peinado a la menor durante todo el viaje, lo que explicaría el estado en el que terminó su larga cabellera al regresar.

