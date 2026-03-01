Isabella Ladera rompe su silencio y revela cuántos meses de embarazo tiene junto a Hugo García: “Semana…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Lo revela! Isabella Ladera, influencer y ahora madre del hijo del ex chico reality Hugo García, decidió acabar con las especulaciones que surgieron tras anunciar su embarazo. Aunque muchos celebraron la noticia y les enviaron mensajes de apoyo, otros cuestionaron la paternidad del modelo debido al tiempo de gestación. Frente a ello, la venezolana respondió con una tierna fotografía en redes sociales, imagen que también fue compartida por el peruano.
Isabella Ladera revela cuántos meses de embarazo tiene
En medio de las burlas hacia el exintegrante de Esto es guerra, donde algunos dudaban que fuera el padre del bebé, Isabella Ladera utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía en la que aparece sonriente, sosteniendo su vientre. Junto a la imagen, la venezolana escribió: "Semana 20 bebé de mi alma".
Con esta publicación, puso fin a los rumores, dejando entrever que se encuentra en poco más de la mitad de su embarazo, cerca de los cinco meses. Se estima que la concepción habría ocurrido en octubre de 2025. La foto fue rápidamente compartida por Hugo García, quien también publicó una historia en Instagram con la frase: "Mi panzona".
Isabella Ladera responde al trend viral de Hugo García
Isabella Ladera decidió pronunciarse sobre el trend que se ha vuelto viral en TikTok en los últimos días, “pa wbn Hugo García”. A través de sus historias de Instagram, la influencer respondió a quienes le preguntaron qué opinaba del contenido que circula en Perú y que involucra a Hugo García.
Compartió la captura de la consulta en su dinámica de preguntas y respuestas y no evitó el tema. Según explicó, considera que Hugo García no merece la narrativa que se ha construido alrededor del trend “pa wbn Hugo García”. Además, dejó claro que no se siente cómoda con el enfoque que algunos creadores han dado al viral, ya que muchas opiniones parten de una versión ajena a la realidad.