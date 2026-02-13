Hugo García se luce romántico con Isabella Ladera tras revelarse que se convertirá en padreÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Hugo García se convertirá en papá primerizo este 2026 e Isabel Ladera fue quien anunció la noticia de su embarazo, compartiendo la ecografía de su bebé y mostrando su avanzado estado de gestación.
Por su parte, el exchico reality publicó en sus historias de Instagram lo feliz que se encuentra junto a la modelo venezolana por la pronta llegada de su bebé, quien podría nacer entre los meses de abril y mayo.
“Mi panzona”, escribió el modelo y bromeó junto a la influencer sobre las facilidades que tendrá en los establecimientos públicos al evidenciar que está en la dulce espera.
En el video compartido por el modelo, se le ve a él junto a Isabella Ladera dándose un tierno beso, mientras ella luce su pancita de embarazada en Miami. La pareja guardó esta noticia bajo siete llaves; sin embargo, este viernes 13 de febrero llegó el día de ser anunciada.
ISABELLA Y HUGO CARIÑOSOS
En su cuenta de Instagram, Isabella Ladera publicó otro video en donde Hugo García le acaricia la pancita y se muestra muy cariñoso con ella. Al parecer, habría sido en un restaurante.
“Se nos dio”, escribió la modelo venezolana junto a unos emoticones de manos rezando y caras con ojos llorosos. La modelo venezolana se convertirá en mamá por segunda vez y está emocionada, según lo contó en una exclusiva para la revista ¡Hola!