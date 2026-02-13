Hugo García ROMÁNTICO con Isabella Ladera tras revelarse que se convertirá en PADRE: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Hugo García se convertirá en papá primerizo este 2026 e Isabel Ladera fue quien anunció la noticia de su embarazo, compartiendo la ecografía de su bebé y mostrando su avanzado estado de gestación.

Por su parte, el exchico reality publicó en sus historias de Instagram lo feliz que se encuentra junto a la modelo venezolana por la pronta llegada de su bebé, quien podría nacer entre los meses de abril y mayo.

“Mi panzona”, escribió el modelo y bromeó junto a la influencer sobre las facilidades que tendrá en los establecimientos públicos al evidenciar que está en la dulce espera.

En el video compartido por el modelo, se le ve a él junto a Isabella Ladera dándose un tierno beso, mientras ella luce su pancita de embarazada en Miami. La pareja guardó esta noticia bajo siete llaves; sin embargo, este viernes 13 de febrero llegó el día de ser anunciada.

ISABELLA Y HUGO CARIÑOSOS

En su cuenta de Instagram, Isabella Ladera publicó otro video en donde Hugo García le acaricia la pancita y se muestra muy cariñoso con ella. Al parecer, habría sido en un restaurante.