Difunden video de Laura Spoya riéndose cuando estaba siendo socorrida por bomberos tras accidente

Hugo García se luce romántico con Isabella Ladera tras revelarse que se convertirá en padre

Hugo García se convertirá en padre por primera vez junto a la influencer Isabella Ladera. 

    Hugo García se convertirá en papá primerizo este 2026 e Isabel Ladera fue quien anunció la noticia de su embarazo, compartiendo la ecografía de su bebé y mostrando su avanzado estado de gestación.

    Por su parte, el exchico reality publicó en sus historias de Instagram lo feliz que se encuentra junto a la modelo venezolana por la pronta llegada de su bebé, quien podría nacer entre los meses de abril y mayo.

    “Mi panzona”, escribió el modelo y bromeó junto a la influencer sobre las facilidades que tendrá en los establecimientos públicos al evidenciar que está en la dulce espera.

    Isabella Ladera rompe su silencio y revela cómo reaccionó Hugo García al enterarse que sería papá: "Se quedó en shock '¡No puede ser!'"

    En el video compartido por el modelo, se le ve a él junto a Isabella Ladera dándose un tierno beso, mientras ella luce su pancita de embarazada en Miami. La pareja guardó esta noticia bajo siete llaves; sin embargo, este viernes 13 de febrero llegó el día de ser anunciada.

    En el video compartido por el modelo, se le ve a él junto a Isabella Ladera dándose un tierno beso, mientras ella luce su pancita de embarazada en Miami. La pareja guardó esta noticia bajo siete llaves; sin embargo, este viernes 13 de febrero llegó el día de ser anunciada.

    ISABELLA Y HUGO CARIÑOSOS

    En su cuenta de Instagram, Isabella Ladera publicó otro video en donde Hugo García le acaricia la pancita y se muestra muy cariñoso con ella. Al parecer, habría sido en un restaurante.

    “Se nos dio”, escribió la modelo venezolana junto a unos emoticones de manos rezando y caras con ojos llorosos. La modelo venezolana se convertirá en mamá por segunda vez y está emocionada, según lo contó en una exclusiva para la revista ¡Hola!

    SOBRE EL AUTOR:
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

