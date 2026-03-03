Magaly Medina PONE EN SU SITIO en vivo a su reportero por TERRIBLE comentario en marcha en honor a Lizeth Marzano

Magaly Medina puso en tela de juicio la preparación de su equipo luego de que Gianfranco Pérez mencionara al canal que desvinculó a Marisel Linares , durante una transmisión en vivo sobre el caso que mantiene consternada a Lima.

Magaly Medina frenó en seco y llamó la atención a su reportero Gianfranco Pérez tras un comentario inesperado que realizó mientras cubría una marcha pacífica en San Isidro. La movilización, organizada para exigir justicia por Lizeth Marzano, fue transmitida por el equipo de Magaly TV La Firme, pero terminó con una reprimenda en vivo por parte de la conductora.

La concentración, impulsada por colectivos y ciudadanos, se desarrolló luego del fallecimiento de la deportista, quien fue atropellada por Adrián Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares. Decenas de asistentes participaron para rendir homenaje a la joven y demandar avances en las investigaciones.

En pleno enlace, Gianfranco Pérez, apodado ‘Peluche’, comentó sobre la presencia inicial de efectivos policiales y posteriormente aludió a la ausencia de reporteros de Willax Televisión. “Hubo al inicio muchos policías, pero los policías ya no están. Lo que no veo es prensa de Willax”, manifestó ante cámaras.

Magaly Medina y su fuerte llamada de atención

La referencia a Willax —canal que recientemente apartó a Marisel Linares tras difundirse videos de reuniones con su hijastro— generó una reacción inmediata de Medina. La conductora hizo un gesto de desaprobación, interrumpió el despacho y cuestionó si era pertinente ese tipo de comentario en ese contexto. Incluso puso en duda la preparación de su equipo para asumir transmisiones en vivo.

“Bueno, Peluche, la verdad, tienes unos comentarios, estos chicos no están acostumbrados a hacer una transmisión en vivo”, señaló Medina en directo, cortando la participación del reportero.

El programa continuó con una reflexión de la presentadora sobre el sentido del plantón ciudadano. “Sin duda alguna, este es un plantón cívico, gente que se ha sentido tocada. ¿Quién en su vida no ha sentido algún tipo de injusticia? Padres, madres que piensan que Lizeth Marzano pudo haber sido su hija. No solo gente que practica deporte, sino gente que regresa del trabajo y se encuentra con un loco al volante, con alguien que está fuera de sus cabales o alguien que tiene una manera de manejar temeraria”, expresó.