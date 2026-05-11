Horóscopo de HOY lunes 11 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para hoy, lunes 11 de mayo de 2026.

Este lunes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este lunes 11 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este lunes. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!

Horóscopo Aries hoy (21 de marzo-20 de abril)

La precisión de tu labor te permitirá culminar una actividad que pensaste te tomaría más tiempo. Es posible que te encarguen nuevas responsabilidades. Aprovecha y negocia las condiciones.

Horóscopo Tauro hoy (21 de abril-21 de mayo)

Estás esforzándote más que nunca y sientes que un superior no está tomando en cuenta todo tu compromiso. No permitas más abusos y establece límites. En el amor, no guardes rencor.

Horóscopo Géminis hoy (22 de mayo-21 de junio)

Tienes tantas actividades entre manos que puedes darle poca atención a cada una. Evita errores y céntrate en lo más importante. En el amor, no señales ni juzgues sin razones evidentes.

Horóscopo Cáncer hoy (22 de junio-22 de julio)

El retraso de ese dinero está complicando varios pagos y compras que vienes postergando. Necesitas solicitar un préstamo para resolver lo más importante. Con calma, todo se resolverá.

Horóscopo Leo hoy (23 de julio-23 de agosto)

Debes saldar muchas deudas, pero el presupuesto que tienes no lo permitiría. No te angusties y trata de solicitar apoyo a esa amistad que sabes puede ayudarte. Hoy todo se resolverá.

Horóscopo Virgo hoy (24 de agosto-23 de septiembre)

Alguien que ha discutido contigo tratará de conciliar y llegar a un acuerdo. No mostrarás tanto interés en limar estas asperezas, pero cuidado, necesitarás a esta persona en el futuro. Reflexión.

Horóscopo Libra hoy (24 de septiembre-23 de octubre)

Llega una propuesta que le dará un giro total a tus circunstancias. El cambio laboral que vivirás activará tu economía y atraerá mucha prosperidad. En el amor, vuelve tu atractivo. Hoy conquistarás.

Horóscopo Escorpio hoy (24 de octubre-22 de noviembre)

Ese viaje que tienes en mente lo concretarás y será más exitoso de lo que imaginas. Cualquier cambio que planifiques, aunque aparente ser arriesgado, te conducirá al éxito profesional.

Horóscopo Sagitario hoy (23 de noviembre-21 de diciembre)

Esa persona que antes te buscó para trabajar en equipo volverá a hacerte la misma oferta. No consideras que te conviene, pero lo que tiene para ofrecerte es muy beneficioso. Piénsalo.

Horóscopo Capricornio hoy (22 de diciembre-20 de enero)

Alguien que suele adular y mostrarse encantador se acercará a ti con la intención de robarte información. Cuida lo que tienes y aléjate de personas que no demuestran fidelidad.

Horóscopo Acuario hoy (21 de enero-19 de febrero)

Contemplarás esa pérdida laboral o económica de otra manera. Lo que estás viviendo es una oportunidad para replantear tus objetivos y volver a comenzar. Todo lo que hoy inicies será exitoso.

Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-20 de marzo)

Te reunirás con compañeros divertidos para avanzar en algo de tipo académico o laboral. La distracción estará presente y, si no sabes enfocarte, podría perderse tiempo valioso. Precaución.

Jhan Sandoval Horóscopo HOY

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en el fanpage de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones de cada día.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluyen constantemente y se ajustan a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento