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Alessa Wichtel confirma ruptura con Aldo Corzo y lanza fuerte mensaje: "Tengo mis límites claros"

La actriz Alessa Wichtel, famosa por su actuación en 'Valentina Valiente', revela que se enfoca en su desarrollo personal y marca límites claros en sus relaciones.

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    Alessa Wichtel confirma ruptura con Aldo Corzo y lanza fuerte mensaje: "Tengo mis límites claros"
    La actriz de 'Valentina Valiente' reveló que su SEPARACIÓN se dio a un año de que inicie su romance. | Composición Wapa
    Alessa Wichtel confirma ruptura con Aldo Corzo y lanza fuerte mensaje: "Tengo mis límites claros"

    Luego de varias semanas de rumores, Alessa Wichtel, actriz y estrella de 'Valentina Valiente', confirmó la finalización de su relación con Aldo Corzo, destacado futbolista peruano. El romance que mantuvieron durante un año llegó a su fin recientemente, según explicó la actriz.

    Alessa declaró para la revista Cosas: “Mi situación sentimental cambió. Aldo y yo hemos elegido seguir caminos diferentes. Concluyo esta etapa agradeciendo todo lo compartido”.

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    Aldo Corzo y Alessa Wichtel
    Aldo Corzo y Alessa Wichtel

    Mensaje claro de Alessa Wichtel tras su separación de Aldo Corzo

    La actriz, conocida por haber admirado la forma en que Aldo Corzo la conquistó, reflexionó sobre el año de relación. Aprendió más sobre sí misma y señaló las actitudes que no está dispuesta a aceptar en una pareja. Al parecer, algunas acciones del futbolista no fueron de su agrado.

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    Alessa expresó: “Este tiempo me permitió descubrir muchos límites personales que no puedo negociar. Actualmente, mi atención está en mi carrera, desarrollo personal y próximos proyectos que van a sorprender a muchos”, así lo manifestó Alessa, quien previamente fue vista en compañía de Andrés Wiese.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alessa Wichtel confirma ruptura con Aldo Corzo y lanza fuerte mensaje: "Tengo mis límites claros"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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