Alessa Wichtel confirma ruptura con Aldo Corzo y lanza fuerte mensaje: "Tengo mis límites claros"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Luego de varias semanas de rumores, Alessa Wichtel, actriz y estrella de 'Valentina Valiente', confirmó la finalización de su relación con Aldo Corzo, destacado futbolista peruano. El romance que mantuvieron durante un año llegó a su fin recientemente, según explicó la actriz.
Alessa declaró para la revista Cosas: “Mi situación sentimental cambió. Aldo y yo hemos elegido seguir caminos diferentes. Concluyo esta etapa agradeciendo todo lo compartido”.
LEE MÁS: Karen Schwarz llora desgarradoramente al dejar a sus hijas en colegio de España: “Ha sido un proceso duro”
Mensaje claro de Alessa Wichtel tras su separación de Aldo Corzo
La actriz, conocida por haber admirado la forma en que Aldo Corzo la conquistó, reflexionó sobre el año de relación. Aprendió más sobre sí misma y señaló las actitudes que no está dispuesta a aceptar en una pareja. Al parecer, algunas acciones del futbolista no fueron de su agrado.
PUEDES VER: Cueva se pronuncia sobre imagen con Rosángela Espinoza y sorprende con confesión: "Asumo mis malas decisiones"
Alessa expresó: “Este tiempo me permitió descubrir muchos límites personales que no puedo negociar. Actualmente, mi atención está en mi carrera, desarrollo personal y próximos proyectos que van a sorprender a muchos”, así lo manifestó Alessa, quien previamente fue vista en compañía de Andrés Wiese.