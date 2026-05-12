Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ONPE al 99.635%: Roberto Sánchez lidera en 11 regiones y mantiene ventaja electoral

Karen Schwarz llora desgarradoramente al dejar a sus hijas en colegio de España: “Ha sido un proceso duro”

Karen Schwarz no pudo controlar su llanto al dejar a sus hijas, mientras Ezio Oliva intentaba animarla, revelando los retos de su vida en España.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Karen Schwarz llora desgarradoramente al dejar a sus hijas en colegio de España: “Ha sido un proceso duro”
    Karen Schwarz y Ezio Oliva
    Karen Schwarz llora desgarradoramente al dejar a sus hijas en colegio de España: “Ha sido un proceso duro”

    Karen Schwarz y Ezio Oliva están viviendo un momento crucial marcado por su mudanza a España con sus dos hijas. Ambos acompañaron a las pequeñas en su primer día escolar en Europa, marcando el comienzo de una nueva fase lejos de Perú.

    El día estuvo lleno de emociones: Karen, claramente emocionada, lloró al despedirse en la puerta del colegio. Ezio, por su parte, habló abiertamente sobre las dificultades de adaptarse a esta nueva situación.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ Wagner sacan a la luz sus sueldos semanales en ‘El gran chef famosos’: uno ganaba tres veces más

    Ezio Oliva y Karen Schwarz llevan a sus hijas al colegio en España

    En un video compartido en redes, Ezio Oliva mostró a sus seguidores los pormenores de este nuevo desafío familiar. En el video, el cantante le preguntó a su esposa cómo se sentía al llevar a sus hijas al colegio. Karen Schwarz expresó: “Yo más nerviosa que ellas”.

    El exvocalista de Adammo comentó que no todo salió como esperaban: las niñas llegaron con el uniforme incompleto, llevando en una bolsa su short, ya que creyeron que haría calor, pero el clima fue frío. Esto, lejos de frustrarlos, fue tomado con humor por Ezio, quien lo vio como parte del proceso de adaptación. Luego de despedirse con besos y abrazos, les desearon lo mejor antes de que entraran a clases.

    Karen Schwarz se emociona al dejar a sus hijas en la escuela en España

    Después, ya sin sus hijas, la modelo confesó que quería llorar, mientras Ezio intentaba hacerla reír con una broma. Al final, Karen no pudo contener las lágrimas, reconociendo el impacto de la separación. “¿Cómo no voy a llorar? Tantos meses con mis gorditas”, dijo con emoción.

    Escuchándola, Ezio Oliva la confortó recordándole que esta transición era necesaria. Asimismo, él se sinceró sobre las dificultades que enfrentaron, aunque también reconoció la satisfacción del proceso. “Ay, amorcito, ya era tiempo de que inicien esta nueva etapa… Ha sido un camino desafiante, pero muy enriquecedor. Seguimos adelante”, afirmó con entusiasmo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karen Schwarz llora desgarradoramente al dejar a sus hijas en colegio de España: “Ha sido un proceso duro”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ Wagner sacan a la luz sus sueldos semanales en ‘El gran chef famosos’: uno ganaba tres veces más

    ¡LUTO EN LA TV! Fallece querida conductora a los 52 años tras dura batalla contra el cáncer

    Tamara Sánchez De la Madrid, hija de Jessica Newton SORPRENDE al oficializar su romance y las redes estallan

    Brando Gallesi, exactor de América Televisión, revela que se quedó sin ahorros y pide ayuda económica: "No estoy pidiendo mucho"

    Susy Díaz expone las deudas de Florcita y lanza fuerte advertencia: "Que se mate trabajando"

    Lo más vistos en Farándula

    Querida modelo peruana revela que será mamá otra vez junto a su novio deportista: "5 meses viéndote crecer"

    Jim Suero cuenta la estrategia que usó Kike Suero para internarlo en centro de rehabilitación: "Tuve mucha responsabilidad"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;