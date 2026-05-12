Karen Schwarz llora desgarradoramente al dejar a sus hijas en colegio de España: “Ha sido un proceso duro”

Karen Schwarz no pudo controlar su llanto al dejar a sus hijas, mientras Ezio Oliva intentaba animarla, revelando los retos de su vida en España.

Karen Schwarz y Ezio Oliva están viviendo un momento crucial marcado por su mudanza a España con sus dos hijas. Ambos acompañaron a las pequeñas en su primer día escolar en Europa, marcando el comienzo de una nueva fase lejos de Perú.

El día estuvo lleno de emociones: Karen, claramente emocionada, lloró al despedirse en la puerta del colegio. Ezio, por su parte, habló abiertamente sobre las dificultades de adaptarse a esta nueva situación.

Ezio Oliva y Karen Schwarz llevan a sus hijas al colegio en España

En un video compartido en redes, Ezio Oliva mostró a sus seguidores los pormenores de este nuevo desafío familiar. En el video, el cantante le preguntó a su esposa cómo se sentía al llevar a sus hijas al colegio. Karen Schwarz expresó: “Yo más nerviosa que ellas”.

El exvocalista de Adammo comentó que no todo salió como esperaban: las niñas llegaron con el uniforme incompleto, llevando en una bolsa su short, ya que creyeron que haría calor, pero el clima fue frío. Esto, lejos de frustrarlos, fue tomado con humor por Ezio, quien lo vio como parte del proceso de adaptación. Luego de despedirse con besos y abrazos, les desearon lo mejor antes de que entraran a clases.

Karen Schwarz se emociona al dejar a sus hijas en la escuela en España

Después, ya sin sus hijas, la modelo confesó que quería llorar, mientras Ezio intentaba hacerla reír con una broma. Al final, Karen no pudo contener las lágrimas, reconociendo el impacto de la separación. “¿Cómo no voy a llorar? Tantos meses con mis gorditas”, dijo con emoción.