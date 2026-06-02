Christian Domínguez y Karla Tarazona contrajeron matrimonio en San Borja. El traje del cantante superó los S/10.000, afirmaron diseñadores.

El reconocido cantante y la presentadora de televisión celebraron su matrimonio civil este martes en la notaría Rulbi Vela Velásquez, ubicada en el distrito de San Borja.

Las primeras imágenes del evento pronto se hicieron públicas y mostraron a la pareja recién casada visiblemente emocionada durante la ceremonia.

Revelación del costo del traje de Domínguez por parte de diseñadores

Una de las características que más captó la atención fue el elegante traje que Christian Domínguez vistió en la boda. Al concluir el evento, los diseñadores que crearon la prenda conversaron con 'Q'BOCHINCHE' y sorprendieron al público al revelar el costo estimado del traje exclusivo.

De acuerdo con los diseñadores, el traje lucido por el artista tuvo un costo cercano a S/10.000, debido a la calidad de los materiales utilizados y al diseño personalizado para el evento.