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Christian Domínguez habría gastado una fortuna en su traje para el gran día

Christian Domínguez y Karla Tarazona contrajeron matrimonio en San Borja. El traje del cantante superó los S/10.000, afirmaron diseñadores.

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    Christian Domínguez habría gastado una fortuna en su traje para el gran día
    Diseñadores revelan cuánto costó el traje de bodas de Christian Domínguez.
    Christian Domínguez habría gastado una fortuna en su traje para el gran día

    El reconocido cantante y la presentadora de televisión celebraron su matrimonio civil este martes en la notaría Rulbi Vela Velásquez, ubicada en el distrito de San Borja.

    Las primeras imágenes del evento pronto se hicieron públicas y mostraron a la pareja recién casada visiblemente emocionada durante la ceremonia.

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    Revelación del costo del traje de Domínguez por parte de diseñadores

    Una de las características que más captó la atención fue el elegante traje que Christian Domínguez vistió en la boda. Al concluir el evento, los diseñadores que crearon la prenda conversaron con 'Q'BOCHINCHE' y sorprendieron al público al revelar el costo estimado del traje exclusivo.

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    De acuerdo con los diseñadores, el traje lucido por el artista tuvo un costo cercano a S/10.000, debido a la calidad de los materiales utilizados y al diseño personalizado para el evento.

    A pesar del interés mediático generado por la boda, ni Christian Domínguez ni Karla Tarazona emitieron comentarios a la prensa. Decidieron retirarse sin ofrecer detalles sobre el matrimonio ni sobre sus futuros planes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Domínguez habría gastado una fortuna en su traje para el gran día
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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