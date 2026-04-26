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Karen Schwarz revela que Ezio Oliva la dejó por su ex: “Yo lloraba…”

“Lo bloqueé”, fue la confesión de Karen Schwarz en una reciente entrevista sobre su historia con el cantante Ezio Oliva.

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    Karen Schwarz revela que Ezio Oliva la dejó por su ex: “Yo lloraba…”
    Karen Schwarz y Ezio Oliva se mudaron recientemente a España. | Composición Wapa
    Karen Schwarz revela que Ezio Oliva la dejó por su ex: “Yo lloraba…”

    Karen Schwarz ha vuelto a capturar la atención pública al revelar uno de los momentos más difíciles de su relación con Ezio Oliva. En el programa 'La verdad a prueba', la exconductora describió cómo una inesperada separación marcó el inicio de su romance, dejando una huella emocional profunda.

    La exreina de belleza compartió que, a pesar de sus intentos por no enamorarse, su conexión con el cantante creció rápidamente. Sin embargo, la relación dio un giro cuando él decidió terminarlo, al no haber superado por completo a una exnovia, lo que provocó un período de intenso dolor.

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    Karen Schwarz narra su separación inicial de Ezio Oliva

    Karen Schwarz detalló que la ruptura ocurrió en una etapa temprana de su relación. “Yo no quería enamorarme y lo hice... cuando me enamoro, él decide que no era el momento”, recordó, mostrando la vulnerabilidad de esa experiencia.

    Explicó que la decisión de separarse estuvo ligada a asuntos no resueltos con una ex de Ezio, lo que llevó a Karen a un estado de sufrimiento personal: “Nos separamos, yo lloraba, no dormía en mi cama, me quedaba en el sillón, lloraba y lloraba”. Después de casi dos meses apartados, volvieron a contactar y decidieron intentarlo de nuevo.

    Durante ese tiempo, Karen priorizó su bienestar, optando por bloquear a Ezio Oliva y evitar lugares en los que pudieran cruzarse. “Fue difícil... me dijo ‘no me odies’, y respondí ‘no regreses’”, agregó, evidenciando la intensidad de esos días.

    Karen Schwarz habla sobre los episodios de ansiedad de Ezio Oliva

    En la misma entrevista, Karen Schwarz trató otro tema sensible: los episodios de ansiedad que enfrenta Ezio Oliva, sobre todo desde que viven en España con sus dos hijas. Ella confesó que ha sido un proceso complicado, dado que no tenía experiencia previa en manejar tales situaciones.

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    Según detalló, el cantante está en tratamiento profesional que incluye terapia psicológica y psiquiátrica. También mencionó que esos episodios se relacionan con experiencias personales del artista, como la pérdida de su padre a una edad temprana, dejando marcas emocionales profundas.

    En uno de los momentos más críticos, recordó un incidente en diciembre, cuando después de un concierto, Ezio sufrió una crisis y salió corriendo del lugar. “Yo fui tras él”, contó. También mencionó un evento en Perú donde el cantante salió de casa descalzo, necesitando la intervención de los bomberos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karen Schwarz revela que Ezio Oliva la dejó por su ex: “Yo lloraba…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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