Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Senamhi lanza advertencia urgente por lluvias intensas en nueve regiones: se refuerzan medidas

Ezio Oliva colapsa por ansiedad y CONMUEVE al revelar la difícil situación junto a Karen Schwarz y sus hijas

Ezio Oliva revela su crisis de ansiedad en España y muestra su dura adaptación junto a Karen Schwarz y sus hijas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ezio Oliva colapsa por ansiedad y CONMUEVE al revelar la difícil situación junto a Karen Schwarz y sus hijas
    Ezio Oliva compartió un momento íntimo y sus miedos con sus fans. | Composición Wapa
    Ezio Oliva colapsa por ansiedad y CONMUEVE al revelar la difícil situación junto a Karen Schwarz y sus hijas

    ¡QUE FUERTE! La vida de Ezio Oliva en España no es tan glamorosa como muchos imaginarían. Entre mudanzas, nuevos retos y una rutina lejos de casa, el artista decidió mostrar una de sus facetas más vulnerables… y el impacto fue inmediato.

    Ezio Oliva expone su lucha contra la ansiedad en plena nueva etapa

    Instalado en España junto a Karen Schwarz y sus hijas, el exvocalista de Ádammo viene atravesando un proceso de adaptación que no ha sido sencillo.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿Melissa Klug se confundió? Diego Chávarri y la vez que reveló que amaneció con Pamela Franco y generó revuelo

    Primero, conmovió al mostrar cómo su familia aún vive entre cajas, utilizando maletas o cartones como mesa mientras se acomodan en su nuevo hogar. Sin embargo, lo que realmente encendió las alertas fue un video donde aparece atravesando una crisis de ansiedad, captado por su esposa mientras grababa contenido para redes.

    Lejos de ocultarlo, Ezio decidió hacerlo público, aunque confesó que no fue una decisión fácil: "Llevo años conviviendo con el trastorno de ansiedad, pero hay días en los que vuelve a ganarme terreno… y ayer volvió sin avisar, como un golpe que te hace creer que todo se acaba en los siguientes minutos. No sé si fue suerte o mala suerte que justo Karen estuviera en ese momento grabando para sus redes y, sin darnos cuenta, todo quedó guardado mientras yo sentía que me desmoronaba; y cuando vi las imágenes… dudé, dudé mucho en compartirlas".

    Ezio Oliva compartió un episodio privado con sus fans.
    Ezio Oliva compartió un episodio privado con sus fans.

    El cantante explicó que su intención fue visibilizar una realidad que muchas personas atraviesan en silencio, poniendo sobre la mesa la importancia de la salud mental: "Pero quiero que te quedes con lo más importante: de esto (la salud mental) se sale, incluso cuando parece imposible; se sale, se aprende, se crece, y con ayuda —de mi psiquiatra y mi familia maravillosa que han sido mi gran soporte— se puede seguir construyendo una vida con sentido y con sueños por cumplir".

    El motivo detrás de su mudanza a España

    Este cambio de vida responde, en gran parte, al crecimiento profesional de Ezio Oliva en el extranjero. Su carrera como solista ha tenido buena recepción en España, donde incluso logró el reconocimiento en los Premios Dial, convirtiéndose en el primer peruano en obtenerlo.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Sale a la luz qué pasó realmente con la matrícula de los hijos de Pamela López y Christian Cueva

    Hoy, la familia enfrenta una etapa de transición: viven en un departamento que aún están acondicionando, pero mantienen una actitud positiva frente a los desafíos.

    Entre sueños internacionales y momentos difíciles, el artista demuestra que el éxito también puede convivir con la vulnerabilidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ezio Oliva colapsa por ansiedad y CONMUEVE al revelar la difícil situación junto a Karen Schwarz y sus hijas
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿A la cárcel? Piero Arenas habría recibido prisión preventiva por presunto abuso y se despide

    Esposa de Manolo Rojas se quiebra al recordar su última promesa antes de su fallecimiento: "Le dije que nunca me dejara sola"

    ¿Melissa Klug se confundió? Diego Chávarri y la vez que reveló que amaneció con Pamela Franco y generó revuelo

    Mario Hart atraviesa dura pérdida y se muestra devastado, mientras Korina Rivadeneira sorprende con indiferente reacción

    ¡Sin filtros! Pamela López se lanza contra Samahara Lobatón y expone que sabe más de lo que todos creen

    Lo más vistos en Farándula

    Cuando Paolo Guerrero habló de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confesó la razón de su final

    Fallece José María “Chema” Salcedo a los 79 años y deja un enorme vacío en la radio peruana

    Fallece querido actor y galán de “Pasión de gavilanes” a los 66 años en extrañas circunstancias: esto se sabe

    Melissa Lobatón acusa de FRAUDE a ‘La Granja VIP’ y arremete contra Chávarri tras polémico resultado

    Hija de Patty Wong rompe su silencio y revela dónde está tras millonaria deuda de su madre

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;