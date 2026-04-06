Ezio Oliva colapsa por ansiedad y CONMUEVE al revelar la difícil situación junto a Karen Schwarz y sus hijas

Ezio Oliva revela su crisis de ansiedad en España y muestra su dura adaptación junto a Karen Schwarz y sus hijas.

Ezio Oliva compartió un momento íntimo y sus miedos con sus fans. | Composición Wapa

Ezio Oliva compartió un momento íntimo y sus miedos con sus fans. | Composición Wapa

¡QUE FUERTE! La vida de Ezio Oliva en España no es tan glamorosa como muchos imaginarían. Entre mudanzas, nuevos retos y una rutina lejos de casa, el artista decidió mostrar una de sus facetas más vulnerables… y el impacto fue inmediato.

Ezio Oliva expone su lucha contra la ansiedad en plena nueva etapa

Instalado en España junto a Karen Schwarz y sus hijas, el exvocalista de Ádammo viene atravesando un proceso de adaptación que no ha sido sencillo.

Primero, conmovió al mostrar cómo su familia aún vive entre cajas, utilizando maletas o cartones como mesa mientras se acomodan en su nuevo hogar. Sin embargo, lo que realmente encendió las alertas fue un video donde aparece atravesando una crisis de ansiedad, captado por su esposa mientras grababa contenido para redes.

Lejos de ocultarlo, Ezio decidió hacerlo público, aunque confesó que no fue una decisión fácil: "Llevo años conviviendo con el trastorno de ansiedad, pero hay días en los que vuelve a ganarme terreno… y ayer volvió sin avisar, como un golpe que te hace creer que todo se acaba en los siguientes minutos. No sé si fue suerte o mala suerte que justo Karen estuviera en ese momento grabando para sus redes y, sin darnos cuenta, todo quedó guardado mientras yo sentía que me desmoronaba; y cuando vi las imágenes… dudé, dudé mucho en compartirlas".

Ezio Oliva compartió un episodio privado con sus fans.

El cantante explicó que su intención fue visibilizar una realidad que muchas personas atraviesan en silencio, poniendo sobre la mesa la importancia de la salud mental: "Pero quiero que te quedes con lo más importante: de esto (la salud mental) se sale, incluso cuando parece imposible; se sale, se aprende, se crece, y con ayuda —de mi psiquiatra y mi familia maravillosa que han sido mi gran soporte— se puede seguir construyendo una vida con sentido y con sueños por cumplir".

El motivo detrás de su mudanza a España

Este cambio de vida responde, en gran parte, al crecimiento profesional de Ezio Oliva en el extranjero. Su carrera como solista ha tenido buena recepción en España, donde incluso logró el reconocimiento en los Premios Dial, convirtiéndose en el primer peruano en obtenerlo.

Hoy, la familia enfrenta una etapa de transición: viven en un departamento que aún están acondicionando, pero mantienen una actitud positiva frente a los desafíos.