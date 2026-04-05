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Sale a la luz qué pasó realmente con la matrícula de los hijos de Pamela López y Christian Cueva

Hijos de Pamela López y Christian Cueva sí están estudiando: revelan su situación escolar tras polémica por deuda de S/60 mil.

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    Pamela López llora al revelar el futuro de sus hijos. | Composición Wapa
    Sale a la luz qué pasó realmente con la matrícula de los hijos de Pamela López y Christian Cueva

    El conflicto entre Christian Cueva y Pamela López no solo ha ocupado titulares, también generó preocupación por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, una reciente revelación en televisión cambió el rumbo de la historia.

    La verdad sobre la situación escolar de los hijos de Cueva

    Durante una emisión de La Granja VIP, Pamela López se mostró visiblemente afectada al recordar que no había podido matricular a sus hijos debido a una deuda de S/60.000 en pensiones escolares. La situación encendió las alarmas sobre el futuro académico de los menores.

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    Pero en medio del programa, llegó una inesperada noticia que le devolvió la calma. Ethel Pozo fue quien tomó la palabra para tranquilizarla: “Te puedo decir que están muy bien, que en el colegio les va muy bien porque los he visto”.

    La reacción de Pamela fue inmediata: rompió en llanto al confirmar que sus hijos sí estaban estudiando. El momento se volvió aún más emotivo cuando los pequeños ingresaron al set y compartieron detalles de su nueva rutina escolar.

    ‘Yo estoy estudiando en el C…, está cerca a la casa. (¿Qué tal es su colegio?) Es muy bonito y espacioso. Saqué 20 en mis exámenes de inglés. El 8 de abril yo tengo examen de inglés’, contó uno de los niños, dejando ver que su desempeño académico no se ha visto afectado.

    La disputa entre Pamela López y Christian Cueva

    Mientras tanto, la controversia entre los padres continúa. Desde el lado del futbolista, su defensa legal aseguró que sí existió una propuesta para cubrir la deuda educativa.

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    “El día 6 de marzo nos reunimos con la señora Pamela López y su abogado con la finalidad de darle una propuesta conciliatoria en beneficio de sus menores hijos que dice lo siguiente: ‘Propongo pagar la matrícula y mensualidad atrasada de 60 mil soles, que no pagó la señora en su debido momento con el dinero de la consignación judicial’. (…) Está en sus manos poner fin a estos procesos judiciales”, explicó el abogado de Christian Cueva.

    A pesar de los desacuerdos, lo cierto es que los menores ya se encuentran asistiendo al colegio, lo que ha llevado tranquilidad en medio de una situación mediática compleja.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sale a la luz qué pasó realmente con la matrícula de los hijos de Pamela López y Christian Cueva
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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