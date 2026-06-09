Horóscopo de HOY martes 09 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este martes 9 de junio del 2026.

Este martes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este martes 9 de junio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este martes. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

Horóscopo Aries este martes (21 de marzo-20 de abril)

Luego de un tiempo de demoras y retrasos, culminas esa labor que se había tornado muy complicada. Recibirás una compensación económica por tu esfuerzo. Se resuelve un conflicto familiar.

Horóscopo Tauro este martes (21 de abril-21 de mayo)

Tu eficiencia y capacidad para organizar serán requeridas por una persona con autoridad. Llegan oportunidades de mucho crecimiento. En el amor, esa persona intentará recuperar tu confianza.

Horóscopo Géminis este martes (22 de mayo-21 de junio)

Pondrán en tus manos un nuevo proyecto. Será el camino gracias al cual tendrás mayor crecimiento y estabilidad económica. Tendrás una pronta recuperación de cualquier dolencia que te aquejaba.

Horóscopo Cáncer este martes (22 de junio-22 de julio)

Estás pensando en realizar una nueva inversión: comprar un auto, un departamento o invertir en esa maestría son algunas opciones que muy pronto podrás concretar. Tiempo de realización.

Horóscopo Leo este martes (23 de julio-23 de agosto)

Has iniciado una actividad que requiere cuidados y toda tu dedicación si deseas que se consolide y te permita estabilidad económica. Es posible que inicies un curso de autoayuda.

Horóscopo Virgo este martes (24 de agosto-23 de septiembre)

Aunque las cosas no estén saliendo como lo deseas, llega el apoyo que necesitabas en el momento menos pensado. Alguien te dará la mano y te sacará de ese apuro. Sé paciente, todo mejorará.

Horóscopo Libra este martes (24 de septiembre-23 de octubre)

Está por llegar a tu vida una oportunidad de crecimiento que jamás imaginaste. Cree en tu capacidad y acepta la oferta. No cometas más excesos y escucha a tu cuerpo. Equilibra tu alimentación.

Horóscopo Escorpio este martes (24 de octubre-22 de noviembre)

No hagas ninguna inversión si tienes el interés de hacer crecer tus capitales. Es posible que cometas algún error o un mal cálculo y pierdas lo invertido. Sé cauteloso e intenta asesorarte.

Horóscopo Sagitario este martes (23 de noviembre-21 de diciembre)

Ese dinero que pretendes invertir en un capricho personal puede servir para solucionar un problema que preocupa a tu entorno familiar. Recuerda: quien ayuda a los demás recibe bendiciones.

Horóscopo Capricornio este martes (22 de diciembre-20 de enero)

No te conformes con poco y busca mayores oportunidades de crecimiento. Puedes crecer más de lo que imaginas y solo necesitas confiar en ti. Sé constante en tu relación y evita alejarte.

Horóscopo Acuario este martes (21 de enero-19 de febrero)

Estás resaltando por tu capacidad. Ha llegado el momento de plantear una mejora salarial. Tus superiores te escucharán y considerarán el cambio. En el amor, inicias una relación sólida.

Horóscopo Piscis este martes (20 de febrero-20 de marzo)

Se aproxima una convocatoria para una nueva plaza laboral. Es la oportunidad que has estado esperando, no la pierdas y prepárate. En el amor, recibirás una invitación para salir. No la rechaces.

Jhan Sandoval: horóscopo de este martes

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este martes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento