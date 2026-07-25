La investigación por la muerte de la modelo ampayada con Pedro Aquino , avanza tras la necropsia que reveló la causa de su fallecimiento.

La investigación por la muerte de Raiza Joselin Martínez Ccopa, conocida en el mundo artístico como 'La Chocolatita', dio un nuevo giro tras conocerse los resultados de la necropsia. La modelo e influencer de 34 años fue encontrada sin vida el pasado 23 de julio en una vivienda ubicada en la urbanización La Planicie, en La Molina, lugar al que habría llegado la noche anterior.

El fallecimiento de la modelo que fue ampayada con Pedro Aquino generó gran conmoción en el país y puso la atención de las autoridades sobre el caso, que actualmente es investigado como un presunto homicidio. De acuerdo con información difundida por 'Latina Noticias', el examen forense permitió determinar la causa de su deceso, mientras sus familiares continúan exigiendo justicia y solicitan que se encuentren los celulares que pertenecían a la víctima.

Necropsia de ‘La Chocolatita’ revela cuál fue la causa de su muerte

Según el informe forense oficial, Raiza Martínez falleció por asfixia mecánica por estrangulación, resultado que fue confirmado por los especialistas y difundido en el noticiero. Esta conclusión fortalece la hipótesis de un crimen y mantiene bajo investigación a Óscar Raúl Arias Muñoz, hijo de la propietaria del inmueble donde fue encontrada la joven.

El principal sospechoso permanece detenido en la Depincri de La Molina mientras las autoridades continúan recopilando pruebas para reconstruir las últimas horas de vida de la influencer. La Policía realizó diligencias en la habitación donde fue hallado el cuerpo y mantiene la búsqueda de los teléfonos celulares de Raiza, objetos que podrían aportar información importante para esclarecer el caso.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la creadora de contenido salió de su vivienda ubicada en Surquillo el 22 de julio y no volvió a comunicarse con sus familiares. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en la casa de Arias Muñoz, con quien presuntamente habría estado compartiendo bebidas alcohólicas. Fue la madre del investigado quien descubrió la escena y dio aviso a las autoridades.

Asimismo, se conoció que el detenido registra antecedentes de denuncias por violencia psicológica contra una expareja y maltrato sin lesión contra su propia madre, además de otros dos reportes registrados previamente.

Más allá del proceso policial, Raiza Martínez logró reconocimiento en el mundo del espectáculo peruano por sus apariciones y vínculos con personajes de la farándula. La joven fue relacionada sentimentalmente con el actor argentino Julián Zucchi y también estuvo en el centro de la atención mediática tras protagonizar un ampay con el futbolista Pedro Aquino.