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Espectáculos - Tony Succar genera ALARMA al aparecer con TERRIBLES MORETONES: “Pudo haber sido peor”

Curwen y Carla Campos Salazar desaparecen foto de compromiso tras el ampay que sacó Magaly Medina

Tras el ampay de Magaly Medina, donde Carla Campos aparece con otra persona, la pareja decide borrar una significativa imagen de su compromiso.

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    Curwen y Carla Campos Salazar desaparecen foto de compromiso tras el ampay que sacó Magaly Medina
    Curwen y Carla Campos Salazar
    Curwen y Carla Campos Salazar desaparecen foto de compromiso tras el ampay que sacó Magaly Medina

    Curwen Caballero está en el centro de la atención luego de que Magaly Medina presentara un video donde su novia, Carla Campos Salazar, es vista con Alonso Grimaldo. En las imágenes, los dos parecían estar bailando y se insinuaba que hubo un beso. A pesar de que mantuvieron el contenido en sus redes durante un tiempo, este martes, decidieron tomar una decisión clave a casi un año de haberse prometido.

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    Curwen Caballero y Carla Campos Salazar retiran foto de compromiso tras ampay de Magaly Medina

    Curwen Caballero fue el centro de atención el lunes 17 de agosto cuando Magaly Medina presentó un ampay donde su pareja, Carla Campos, fue captada en una discoteca con Alonso Grimaldo.

    El programa sugirió que ambos pudieron haberse besado mientras ella lo abrazaba y bailaban. Sin embargo, el creador de contenido aseguró que se trataba solo de un saludo amistoso y que ambos son únicamente amigos cercanos.

    Caballero, decidido a proteger a su pareja de las críticas, anunció acciones legales y subrayó que existen quienes desean verlos separados desde hace tiempo.

    "Desde hace tiempo se ha creado la imagen de que Carla me es infiel, que me engaña. Se meten con ella porque no tiene cómo defenderse, es reservada y evita la controversia. A ella le afecta mucho, pero a mí no", expresó, solicitando que la dejen tranquila y solo lo involucren a él.

    Curwen Caballero y Carla Campos Salazar eliminan su foto de compromiso tras ampay de Magaly Medina
    Curwen Caballero y Carla Campos Salazar eliminan su foto de compromiso tras ampay de Magaly Medina

    Posteriormente, sorprendieron en Instagram al retirar las fotos románticas de su compromiso celebradas en octubre de 2025.

    En ese momento, ambos irradiaban amor, lo que generó gran admiración. La eliminación de esas fotos ahora ha desatado especulaciones sobre el estado de su relación.

    Curwen Caballero y Carla Campos Salazar eliminan su foto de compromiso tras ampay de Magaly Medina
    Curwen Caballero y Carla Campos Salazar eliminan su foto de compromiso tras ampay de Magaly Medina
    SOBRE EL AUTOR:
    Curwen y Carla Campos Salazar desaparecen foto de compromiso tras el ampay que sacó Magaly Medina
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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