¡Bebé en camino! Modelo relacionada con Jefferson Farfán sorprende al anunciar su EMBARAZO: "Llegaste para completarnos"

En el contexto de su relación con Xiomy Kanashiro, una antigua pareja de Jefferson Farfán causó sorpresa al revelar su embarazo y mostrar su vientre con una conmovedora ecografía. ¿Quién es ella?

Modelo que fue relacionada con Farfán está embarazada | Composición Wapa - Instagram

Modelo que fue relacionada con Farfán está embarazada | Composición Wapa - Instagram

Tras el reciente aniversario de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, que celebra un año y medio juntos, una modelo vinculada con la 'Foquita' dejó sin palabras al anunciar su embarazo este último fin de semana, mostrando su ecografía y orgullosamente su vientre junto al futuro padre. ¿De quién se trata?

Modelo relacionada con Jefferson Farfán anuncia que espera un bebé

Olenka Mejía, la modelo que fue vinculada con Jefferson Farfán, emocionó a sus seguidores al compartir la noticia de la llegada de un nuevo miembro a su familia a través de sus redes sociales, acompañando la publicación de una ecografía con la mano de su hijo mayor y del padre del bebé en camino.

Olenka es conocida por una relación discreta con la 'Foquita', que nunca fue oficializada y culminó en una disputa legal luego de que el exfutbolista negara enfáticamente cualquier vínculo. La denuncia fue archivada cuando la influencer demostró la veracidad de su versión.

Olenka Mejía anuncia su embarazo.

Este anuncio llega en un momento significativo para Mejía, quien expresó haber perdido un embarazo anterior con la 'Foquita'. Años después, se ilusiona con la llegada de un nuevo bebé a su vida.

"Nuestra familia crece. Llegaste para completarnos, te esperamos con mucho amor", expresó en Instagram. Aunque todavía no se ha revelado la identidad del padre del bebé, ya que tras la polémica con la 'Foquita', Olenka se ha mantenido en bajo perfil y no ha presentado a su nueva pareja, quien aparece junto a su hijo mayor sosteniendo la ecografía.

Expareja de Jefferson Farfán anuncia su embarazo y muestra su pancita

Expareja de Jefferson Farfán anuncia su embarazo y muestra su pancita

Es importante señalar que no es la primera expareja del hijo de Doña Charo que manifiesta ilusión por ampliar la familia. Yahaira Plasencia también ha mostrado su deseo de ser madre, junto a Luis Fernando Rodríguez, su actual compañero.

"Sí, en algún momento, me gustaría con el que estoy, con Luis Fernando. Me agradaría que fuera una hija para que cuando muera, haya una Yahaira más, no puede faltar una Yahaira, no hay forma (risas)", compartió la salsera.