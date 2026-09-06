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¿Magaly Medina VOLVERÁ a prisión? Poder Judicial toma RADICAL DECISIÓN tras pedido de Jefferson Farfán

Magaly Medina enfrenta un nuevo desafío legal tras la solicitud de Jefferson Farfán para revocar su pena actual y aplicar una condena de dos años y ocho meses por violación a la intimidad.

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    ¿Magaly Medina VOLVERÁ a prisión? Poder Judicial toma RADICAL DECISIÓN tras pedido de Jefferson Farfán
    Magaly Medina podría volver a prisión | Composición Wapa - Captura
    ¿Magaly Medina VOLVERÁ a prisión? Poder Judicial toma RADICAL DECISIÓN tras pedido de Jefferson Farfán

    ¿Se le viene la noche? Magaly Medina enfrenta un nuevo capítulo en la disputa judicial que mantiene con Jefferson Farfán. La conductora de televisión podría volver a prisión luego de que el exfutbolista solicitara que se revoque la pena que actualmente cumple y se haga efectiva la condena de dos años y ocho meses por el delito de violación a la intimidad.

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    Poder Judicial escuchará a Magaly Medina antes de decidir si vuelve a prisión

    Antes de determinar si acepta el pedido del exdeportista, el Poder Judicial decidió escuchar los argumentos de la defensa de la presentadora y de las demás partes involucradas en el proceso. Así lo informó Infobae, medio que tuvo acceso a la resolución emitida por el juzgado encargado de la ejecución de la sentencia.

    El Juzgado de Ejecución estableció una fecha para que los abogados de los sentenciados y de Jefferson Farfán expongan sus respectivos argumentos antes de que se tome una decisión sobre la situación legal de Magaly Medina.

    La diligencia de informe oral fue programada para el 8 de septiembre a las 10 de la mañana, momento en el que cada representante legal tendrá un tiempo máximo de cinco minutos para presentar su posición ante la autoridad judicial.

    “Esta judicatura dispone: SEÑALAR fecha para la diligencia de INFORME ORAL, para el día OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, a fin de que la defensa técnica de los sentenciados, así como el abogado defensor del querellante, efectúen el uso de la palabra por el término no mayor de cinco minutos”, así consta en la resolución emitida por el Juzgado de Ejecución, documento difundido por Infobae.

    De esta manera, la conductora tendrá la oportunidad de que su defensa exponga sus argumentos antes de que el Poder Judicial determine si corresponde modificar las condiciones bajo las cuales viene cumpliendo su sentencia.

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    Magaly Medina y Patrick Llamo rechazan pedido de Jefferson Farfán

    Tanto Magaly Medina como su productor, Patrick Llamo, ya hicieron llegar sus respectivas respuestas al juzgado y solicitaron que el requerimiento presentado por Jefferson Farfán sea declarado improcedente.

    Como parte de las diligencias previas, el Juzgado de Ejecución también había solicitado información al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para conocer si la conductora habría cumplido con las jornadas de servicio comunitario que le fueron impuestas.

    El pedido también contemplaba que el organismo precisara si existió algún incumplimiento y, de ser así, si Magaly Medina presentó algún tipo de explicación o justificación por las jornadas que eventualmente no hubiera realizado.

    Ahora, el Poder Judicial tendrá que evaluar todos estos elementos antes de resolver el pedido del exfutbolista. La decisión será determinante, pues el juzgado deberá establecer si corresponde mantener la pena de servicio comunitario o revocarla para hacer efectiva la condena de dos años y ocho meses de prisión.

    Por el momento, Magaly Medina no ha sido enviada nuevamente a prisión y su situación dependerá de lo que determine el Poder Judicial luego de escuchar a las partes.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Magaly Medina VOLVERÁ a prisión? Poder Judicial toma RADICAL DECISIÓN tras pedido de Jefferson Farfán
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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