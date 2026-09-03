“¿Vas o no, pisa paja?”: Magaly CUADRA a Jefferson Farfán luego de que juez lo reprendiera por faltar a terapias

Jefferson Farfán enfrenta críticas tras un juzgado que cuestionó la falta de acreditación de sus terapias psicológicas, impuestas por un proceso de violencia contra la mujer.

Jefferson Farfán vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que un juzgado cuestionara que no haya acreditado el cumplimiento de las terapias psicológicas que le fueron impuestas dentro de un proceso por violencia contra la mujer, iniciado tras una denuncia presentada por Darinka Ramírez.

La situación fue expuesta en televisión por Magaly Medina, quien reaccionó con evidente molestia al conocer el contenido del documento judicial y terminó enfrentando al exfutbolista con una de sus particulares frases.

Juez cuestiona a Jefferson Farfán por no acreditar sus terapias psicológicas

Un documento emitido por el Juzgado de Familia especializado en violencia contra la mujer señala que Jefferson Farfán no habría demostrado que viene asistiendo a las sesiones de terapia psicológica establecidas por una resolución judicial emitida en 2025.

De acuerdo con el escrito, el exjugador únicamente presentó como sustento “solo se ha limitado a adjuntar una copia digital de un ticket de cita para el día 2 de septiembre en el servicio de salud mental”.

No obstante, el magistrado precisó que dicho comprobante “no importa o acredita en modo alguno que a la fecha se haya sometido a terapia psicológica dispuesta por la Resolución 1, que data del año 2025”.

Frente a esta situación, el juzgado determinó que el expediente sea enviado al Ministerio Público, debido a que Farfán no habría demostrado el cumplimiento de la medida ordenada.

Según lo expuesto en el documento, el juez ya había solicitado previamente al empresario que presentara pruebas que confirmaran su asistencia a las sesiones psicológicas. Sin embargo, al no recibir la documentación requerida, se le otorgó un periodo de tres días para regularizar su situación.

La advertencia establecía que, de persistir el incumplimiento, el caso sería puesto en conocimiento de la Fiscalía. Al comentar la resolución en su programa, Magaly Medina cuestionó la situación del exfutbolista y explicó: “Farfán no ha ido hasta el momento, la ha postergado, pero no ha cumplido con esas terapias”.

La conductora también señaló que el documento presentado por Farfán sería únicamente una constancia de una cita programada y no una prueba que permita confirmar que efectivamente acudió a recibir atención psicológica.

Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán por las terapias

La situación provocó una contundente reacción de Magaly Medina durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’. La periodista recordó algunos de los cuestionamientos que Farfán habría realizado anteriormente sobre el cumplimiento de determinadas medidas judiciales y aprovechó para marcar una diferencia con el escenario que ahora enfrenta.

Sin rodeos, la conductora se dirigió al exfutbolista y lanzó una interrogante que rápidamente llamó la atención: “¿Acudiste a tus terapias sí o no, pisa paja? ¿Fuiste sí o no?”.

Magaly Medina sostuvo que Farfán anteriormente habría asumido una posición crítica frente al cumplimiento de medidas que ella debía acatar, por lo que consideró llamativo que ahora sea un juez quien le exija demostrar que está cumpliendo con una disposición judicial.