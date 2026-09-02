Magaly Medina arremetió contra Paco Bazán y lo llamó hipocrita por su inesperado encuentro con Jefferson Farfán: "Es enemigo de mi canal"

Magaly Medina criticó a Paco Bazán por aparecer junto a Jefferson Farfán y cuestionó su lealtad laboral hacia ATV.

Magaly Medina cuestionó duramente a Paco Bazán luego de que su compañero de ATV apareciera en el pódcast 'La Manada' junto a Jefferson Farfán. La conductora criticó especialmente el abrazo entre ambos, debido a la disputa legal que el exfutbolista mantiene con ella y con el canal.

Durante 'Magaly TV La Firme', la periodista consideró que la decisión de Bazán fue equivocada desde el punto de vista laboral.

"De ser, de pertenecer, de estar en algún lado, hacen que tomen decisiones que yo considero antiéticas y erróneas", sostuvo.

Magaly cuestiona acercamiento entre Paco Bazán y Farfán

La conductora recordó que Bazán trabaja en ATV y cuestionó que mostrara cercanía con Farfán.

"Entonces, ¿cómo él puede ir a abrazar, no, al enemigo de este canal?", expresó.

Magaly también rechazó la explicación de que todo habría sido una sorpresa.

"Entonces va y dice: 'Ay, yo no sabía, esto es una emboscada'. ¿Qué emboscada? ¿Tú crees que acá somos ingenuos, Paco, por favor? Tú más bien pareces que naciste ayer", cuestionó.

Magaly cree que Paco Bazán buscaría nuevas oportunidades

En otro momento, la periodista deslizó que Bazán podría estar buscando nuevos espacios laborales.

"Lo que pasa es que creo que está buscando chamba y quiere que le den seguramente un programa de streaming ahí, este, con su amigo, el que se cree galáctico, pero no es galáctico de nada", afirmó.

Además, cuestionó cómo podrían tomar sus jefes este acercamiento.

"Pero ¿cómo vas como chupe a otro lado cuando tú tienes la camiseta de un canal al que dices respetar? O sea, tus jefes, ¿qué pueden pensar de ti? Que eres un traicionero, ¿no?", expresó.