Hija de Anna Carina Copello anuncia su compromiso a sus 23 años y sorprende al mostrar la lujosa joya: "Para siempre juntos"

La hija mayor de Anna Carina Copello confirmó que se comprometió con Tiago del Río y compartió el especial momento con sus seguidores.

Micaela Bebin, hija mayor de Anna Carina Copello, emocionó a sus seguidores con una inesperada noticia sobre su vida sentimental. La joven influencer confirmó que se comprometió con Tiago del Río y compartió el especial momento a través de sus redes sociales. En la publicación, dejó ver el anillo que recibió y posó junto a su pareja mientras ambos celebraban este importante paso. Su romántico mensaje no tardó en generar reacciones entre sus familiares, amigos y seguidores.

Hija de Anna Carina Copello anuncia su compromiso con Tiago del Río

Micaela Bebin de 23 años decidió hacer público uno de los momentos más importantes de su relación con Tiago del Río. La hija mayor de Anna Carina Copello utilizó su cuenta de Instagram para revelar que recibió una propuesta de matrimonio de su pareja.

Hija de Anna Carina Copello, Micaela Bebin, anuncia su compromiso

La joven, quien mantiene un perfil relativamente alejado de la exposición mediática, publicó una fotografía en la que aparece junto a Tiago. En la postal, ambos se muestran sonrientes y abrazados, mientras él le da un beso en la mejilla.

El detalle que inmediatamente captó las miradas fue el anillo de compromiso que Micaela mostró frente a la cámara. La influencer levantó su mano para exhibir la joya y acompañó la fotografía con unas emotivas palabras dedicadas a su pareja. “El sí más fácil de mi vida, para siempre juntos”, sostuvo.

Con esta publicación, la hija de Anna Carina Copello confirmó que ambos decidieron dar un nuevo paso en su relación y comenzar los preparativos para una futura boda.

Micaela Bebin recibe felicitaciones tras anunciar su compromiso

La noticia generó una rápida respuesta entre las personas cercanas a Micaela Bebin. Apenas compartió la fotografía, la sección de comentarios comenzó a llenarse de mensajes de cariño y felicitaciones por el compromiso.

Entre quienes reaccionaron públicamente estuvo María Pía Copello, quien celebró la noticia y destacó el vínculo que mantiene con la joven. "Mi ahijada se comprometió, ¡Felicidades!", se lee en el mensaje que dejó María Pía.

Otros usuarios y allegados también expresaron su alegría por la nueva etapa que inicia Micaela junto a Tiago del Río. Entre las reacciones que aparecieron en la publicación se encontraban mensajes como "Felicidades Micaaa", "Me muero de amor, felicidades Mica", "Felicidades hermosa".