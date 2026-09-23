Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Caso Liceo Naval: EXHIBEN imágenes de los adolescentes internados y revelan CHATS tras la presunta agresión

Hija de Anna Carina Copello anuncia su compromiso a sus 23 años y sorprende al mostrar la lujosa joya: "Para siempre juntos"

La hija mayor de Anna Carina Copello confirmó que se comprometió con Tiago del Río y compartió el especial momento con sus seguidores.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hija de Anna Carina Copello anuncia su compromiso a sus 23 años y sorprende al mostrar la lujosa joya: "Para siempre juntos"
    Hija de Anna Carina Copello anuncia su compromiso | Composición Wapa - Instagram
    Hija de Anna Carina Copello anuncia su compromiso a sus 23 años y sorprende al mostrar la lujosa joya: "Para siempre juntos"

    Micaela Bebin, hija mayor de Anna Carina Copello, emocionó a sus seguidores con una inesperada noticia sobre su vida sentimental. La joven influencer confirmó que se comprometió con Tiago del Río y compartió el especial momento a través de sus redes sociales. En la publicación, dejó ver el anillo que recibió y posó junto a su pareja mientras ambos celebraban este importante paso. Su romántico mensaje no tardó en generar reacciones entre sus familiares, amigos y seguidores.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Nicola Porcella lanza INESPERADO comentario sobre hija de Christian Meier y Yaco Eskenazi lo aterriza: "Parece que tuviera..."

    Hija de Anna Carina Copello anuncia su compromiso con Tiago del Río

    Micaela Bebin de 23 años decidió hacer público uno de los momentos más importantes de su relación con Tiago del Río. La hija mayor de Anna Carina Copello utilizó su cuenta de Instagram para revelar que recibió una propuesta de matrimonio de su pareja.

    Hija de Anna Carina Copello, Micaela Bebin, anuncia su compromiso
    Hija de Anna Carina Copello, Micaela Bebin, anuncia su compromiso

    La joven, quien mantiene un perfil relativamente alejado de la exposición mediática, publicó una fotografía en la que aparece junto a Tiago. En la postal, ambos se muestran sonrientes y abrazados, mientras él le da un beso en la mejilla.

    El detalle que inmediatamente captó las miradas fue el anillo de compromiso que Micaela mostró frente a la cámara. La influencer levantó su mano para exhibir la joya y acompañó la fotografía con unas emotivas palabras dedicadas a su pareja. “El sí más fácil de mi vida, para siempre juntos”, sostuvo.

    Con esta publicación, la hija de Anna Carina Copello confirmó que ambos decidieron dar un nuevo paso en su relación y comenzar los preparativos para una futura boda.

    wapa.pe

    PUEDES VER: "Serán siempre los SEGUNDONES": Magaly Medina IMPACTA con FUERTE respuesta tras sus críticas a 'La China' Polo

    Micaela Bebin recibe felicitaciones tras anunciar su compromiso

    La noticia generó una rápida respuesta entre las personas cercanas a Micaela Bebin. Apenas compartió la fotografía, la sección de comentarios comenzó a llenarse de mensajes de cariño y felicitaciones por el compromiso.

    Entre quienes reaccionaron públicamente estuvo María Pía Copello, quien celebró la noticia y destacó el vínculo que mantiene con la joven. "Mi ahijada se comprometió, ¡Felicidades!", se lee en el mensaje que dejó María Pía.

    Otros usuarios y allegados también expresaron su alegría por la nueva etapa que inicia Micaela junto a Tiago del Río. Entre las reacciones que aparecieron en la publicación se encontraban mensajes como "Felicidades Micaaa", "Me muero de amor, felicidades Mica", "Felicidades hermosa".

    De esta manera, Micaela Bebin recibió numerosas muestras de afecto luego de compartir públicamente la noticia de su compromiso y mostrar por primera vez la joya que simboliza este nuevo paso en su relación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Anna Carina Copello anuncia su compromiso a sus 23 años y sorprende al mostrar la lujosa joya: "Para siempre juntos"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Ethel Pozo confiesa el VERDADERO motivo que FRUSTRÓ sus intentos de tener hijos con Julián Alexander: "Intentamos varias veces, pero..."

    Nicola Porcella lanza INESPERADO comentario sobre hija de Christian Meier y Yaco Eskenazi lo aterriza: "Parece que tuviera..."

    Hija de Anna Carina Copello anuncia su compromiso a sus 23 años y sorprende al mostrar la lujosa joya: "Para siempre juntos"

    "Serán siempre los SEGUNDONES": Magaly Medina IMPACTA con FUERTE respuesta tras sus críticas a 'La China' Polo

    Mariela Arévalo, ex de Miguel Trauco, sorprende al reaparecer como CANDIDATA al Miss Perú 2027: así se lució en sesión de fotos

    Ofertas

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 89.00
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Fun Jungle

    Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

    PRECIO

    S/ 28.90
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;