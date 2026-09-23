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Lideresas de ollas comunes se capacitan en Ventanilla para hacer crecer sus emprendimientos

En una nueva edición de 'Mujeres con Energía', se fortalecieron las capacidades de más de 150 madres del Callao para impulsar sus emprendimientos y generar nuevas oportunidades económicas.

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    Lideresas de ollas comunes se capacitan en Ventanilla para hacer crecer sus emprendimientos
    Desde 2025, Mujeres con Energía fortaleció su enfoque en el emprendimiento.
    Lideresas de ollas comunes se capacitan en Ventanilla para hacer crecer sus emprendimientos

    Con el objetivo de fortalecer el espíritu emprendedor y generar nuevas oportunidades de desarrollo, se realizó con éxito el programa 'Mujeres con Energía' en el distrito chalaco de Ventanilla.

    Durante seis semanas, más de 150 lideresas de ollas comunes, que pertenecen a 98 organizaciones, fortalecieron sus capacidades para generar nuevas oportunidades económicas para sus familias.

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    El impacto alcanzado por el programa 'Mujeres con Energía' ya supera las 1.900 beneficiarias en todo el Perú, consolidando a una comunidad de mujeres que podrá impulsar su desarrollo económico. En esta última etapa se incluyeron talleres de repostería y salubridad y también contenidos enfocados en finanzas, herramientas digitales y seguridad en la cocina.

    Desde 2025, Mujeres con Energía fortalece su enfoque en el emprendimiento, incorporando contenidos de educación financiera, gestión de negocios y herramientas digitales para contribuir al desarrollo económico de las beneficiarias.

    Como parte de esta edición, 47 lideresas participaron en una jornada de mentoría junto a voluntarios de Solgas.
    Como parte de esta edición, 47 lideresas participaron en una jornada de mentoría junto a voluntarios de Solgas.

    Como parte de esta edición, 47 lideresas participaron en una jornada de mentoría junto a personal voluntario de Solgas, donde identificaron oportunidades de mejora para sus emprendimientos, y recibieron orientación especializada para potenciar su crecimiento y sostenibilidad.

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    "Entendemos que el desarrollo sostenible se construye cuando generamos oportunidades que fortalecen las capacidades de las personas y contribuyen al progreso de las comunidades. Mujeres con Energía refleja ese compromiso, acompañando a mujeres líderes con herramientas y conocimientos, potenciando su espíritu emprendedor y generando nuevas oportunidades para sus familias y entorno", señaló Nikitza Chávez, Gerente Legal y de Asuntos Corporativos de Solgas.

    En esta ocasión, se desarrolló con éxito la nueva edición de 'Mujeres con Energía', gracias al apoyo constante y una organización minuciosa de Solgas. Asimismo, se trabajó en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao y Aprenda.

    A través de iniciativas como esta, se consolida el objetivo: potenciar el espíritu emprendedor para mover al país hacia un futuro con más progreso y humanidad, contribuyendo al bienestar de las participantes, sus familias y comunidades.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lideresas de ollas comunes se capacitan en Ventanilla para hacer crecer sus emprendimientos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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