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Comprar por internet con daltonismo: la herramienta que busca facilitar la elección de colores

Una nueva función permite adaptar los colores de los productos en una plataforma de comercio electrónico para ayudar a las personas con deficiencia de la visión del color a identificar distintas tonalidades.

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    Comprar por internet con daltonismo: la herramienta que busca facilitar la elección de colores
    Personas con daltonismo podrán identificar colores con nueva herramienta digital. | composición GLR
    Comprar por internet con daltonismo: la herramienta que busca facilitar la elección de colores

    Las compras por internet suelen depender de imágenes y referencias visuales para escoger un producto. Sin embargo, identificar determinadas tonalidades puede representar una dificultad para las personas con daltonismo. En respuesta a esta situación, Decor Center implementó una herramienta que adapta los colores de su plataforma para facilitar la selección de artículos y acabados para el hogar.

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    El recurso, denominado ‘Modo Daltónico’, fue presentado durante el Día Mundial del Daltonismo. Su objetivo es reducir las dificultades que pueden aparecer cuando un usuario necesita distinguir correctamente los colores de un producto antes de concretar una compra.

    Una función pensada para elegir productos con mayor facilidad

    La herramienta modifica la presentación cromática de los productos disponibles en la plataforma. Así, los usuarios pueden recurrir a una visualización adaptada que facilite la diferenciación de las tonalidades.

    Esta función adquiere especial importancia en productos como revestimientos y acabados para el hogar, donde el color puede ser determinante para decidir qué artículo comprar.

    La empresa plantea esta incorporación como parte de una experiencia de compra más accesible, trasladando criterios de inclusión al comercio electrónico.

    ¿A quiénes puede beneficiar esta herramienta?

    El daltonismo es una alteración de la percepción de los colores que puede presentarse en diferentes formas y grados. Una de las más comunes está relacionada con la dificultad para distinguir tonalidades de rojo y verde, aunque no es la única combinación que puede verse afectada.

    Según cifras difundidas por Decor Center, aproximadamente el 8% de los hombres y el 0,5% de las mujeres presentan esta condición a nivel mundial, lo que representa a más de 300 millones de personas.

    Tener daltonismo no impide desarrollar actividades profesionales o desenvolverse con normalidad en diferentes ámbitos. No obstante, determinadas tareas que dependen de la identificación de colores pueden requerir estrategias o herramientas adicionales.

    En ese contexto, el ‘Modo Daltónico’ busca ofrecer una alternativa para que la percepción de los productos en una plataforma digital no se convierta en una barrera al momento de comprar.

    SOBRE EL AUTOR:
    Comprar por internet con daltonismo: la herramienta que busca facilitar la elección de colores
    Redacción Wapa

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