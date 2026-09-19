Investigado por caso Liceo Naval dice estar “en shock” y revela lo IMPENSADO: "Soy de buena familia, espero salir de acá y darle un abrazo a la víctima"

Uno de los menores investigados por el caso Liceo Naval aseguró durante su interrogatorio que estaba “en shock” y expresó su deseo de salir para abrazar a la víctima tras presencia el abuso sexual .

Milagros Leiva presentó en su programa ‘Esta noche’ algunas de las respuestas brindadas por uno de los menores investigados y cuestionó varios puntos de su declaración. Según lo expuesto por la periodista, los testimonios de nueve alumnos contienen distintas versiones sobre lo ocurrido durante el incidente.

Entre las declaraciones que más llamaron la atención está la de un menor que aseguró haber quedado “en shock” y manifestó que esperaba salir para darle un abrazo a la presunta víctima.

¿Qué dijo el investigado por el caso Liceo Naval durante su interrogatorio?

Durante su programa, Milagros Leiva dio a conocer algunos fragmentos de los interrogatorios practicados a los estudiantes vinculados con el caso. De acuerdo con lo expuesto, los nueve alumnos habrían brindado sus propias versiones sobre los hechos y señalado a quien, según sus declaraciones, habría tenido responsabilidad en lo ocurrido.

La periodista explicó que mientras algunos testimonios apuntaban a una sola persona como involucrada, otro de los estudiantes habría sostenido que participaron varios alumnos. Entre las respuestas que generaron cuestionamientos estuvo la declaración de uno de los menores investigados, quien fue consultado sobre lo que habría escuchado durante el trayecto.

Según el documento presentado en televisión, el menor afirmó que no escuchó que el adolescente pidiera ayuda. Posteriormente, fue interrogado sobre si había realizado alguna acción frente a lo que estaba ocurriendo.

“¿Usted hizo algo al respecto?”, fue una de las preguntas formuladas durante el interrogatorio. El menor respondió: “Que no, yo estaba en shock”.

La respuesta provocó la reacción de Milagros Leiva, quien cuestionó el significado que el investigado le habría dado a la expresión utilizada. En el documento también figuraba una pregunta destinada a precisar el motivo de su estado de shock.

“Conforme a su respuesta anterior, indique a qué se refiere en shock o por qué motivo?”, se le preguntó. Ante ello, el menor habría contestado: “Que porque cuando voltee a ver a un amigo en esa situación, obvio me dejó en shock”.

A partir de esta respuesta, la conductora puso en duda la explicación brindada durante el interrogatorio y señaló: “Cómo que volteaste si tú lo estabas haciendo, pero estabas en shock ¿no?”.

Leiva también indicó que, de acuerdo con lo que había leído en la declaración, el menor habría asegurado no haber visto quién cometió la presunta agresión y habría mencionado que los profesores se encontraban dormidos.

Investigado dice que espera salir para darle un abrazo a la víctima

Otro momento del interrogatorio llamó particularmente la atención de Milagros Leiva. Se trató de la respuesta entregada por el menor cuando fue consultado sobre si tenía algo más que agregar a su declaración.

“Indique, ¿si tiene algo que agregar a su presente declaración?”, fue la pregunta que aparece en el documento mostrado por la periodista. El investigado habría respondido: “Sí, que yo soy el menor de acá y no sé si por ser el menor tengo más miedo que todos y yo soy un hombre de bien y de buena familia y espero poder salir de acá pronto e ir donde (la víctima) a darle un abrazo, nada más”.

La declaración generó una nueva reacción de la conductora, quien cuestionó que el menor expresara su intención de acercarse a quien figura como víctima en la investigación.

"Qué quieres abrazar a tu víctima, qué le quieres decir, si te estabas burlando... ¿quieres abrazarlo? ¿Para qué?", cuestionó Leiva.

En otro segmento de su programa, la periodista volvió a referirse a la versión entregada durante el interrogatorio. Según lo que expuso, el investigado habría manifestado que no recordaba determinados momentos de lo ocurrido debido al estado de shock que aseguró haber experimentado.