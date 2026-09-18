¡ATENCIÓN AFILIADOS! ¿Habrá noveno retiro de AFP? Presentan propuesta ante posible crisis económica por fenómeno El Niño

Una nueva propuesta busca permitir el retiro de fondos de las AFP ante una posible crisis económica relacionada con el fenómeno El Niño. ¿En qué consiste?

Una nueva propuesta para permitir un noveno retiro de fondos de las AFP vuelve a poner el tema previsional en el centro del debate. La iniciativa fue presentada por la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, ante el escenario de una posible crisis económica asociada a fenómenos climáticos. El proyecto plantea que los afiliados puedan disponer voluntariamente de parte de sus ahorros previsionales. Por ahora, la iniciativa se encuentra en una etapa inicial y no significa que exista un nuevo retiro aprobado.

¿En qué consiste la propuesta para un noveno retiro de AFP?

Catherin Palomino presentó un proyecto de ley que plantea una nueva alternativa para que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones puedan acceder a parte del dinero acumulado en sus cuentas individuales. La iniciativa surge después de que culminara el plazo establecido para el octavo retiro de AFP, cuyo acceso permitió disponer de hasta 4 UIT, equivalentes a S/22.000 en 2026.

La propuesta actual no establece, por el momento, que el nuevo retiro tenga necesariamente el mismo límite de 4 UIT utilizado en anteriores normas. El planteamiento contempla que la disposición de los fondos sea voluntaria y progresiva, por lo que todavía deberán conocerse los detalles del proyecto durante su eventual trámite legislativo.

“Ante posible crisis económica, proponemos retiro de AFP”, manifestó la congresista Catherin Palomino, quien en sus redes adelantó que el proyecto fue presentado y “plantea permitir, de manera voluntaria y progresiva, el retiro de los fondos personales de las AFP”.

De acuerdo con la parlamentaria, la propuesta está relacionada con la posibilidad de que los hogares enfrenten dificultades económicas ante eventuales efectos de fenómenos climáticos. El Banco Central de Reserva del Perú ha señalado que los eventos asociados a El Niño pueden generar presiones inflacionarias y afectar el crecimiento económico. Un estudio publicado por el BCRP en 2025 encontró que los choques vinculados a El Niño pueden ejercer presión sobre los precios y contraer el producto.

“La propuesta busca que los afiliados puedan disponer de parte de sus propios recursos ante escenarios de dificultad económica, especialmente considerando los riesgos que los fenómenos climáticos pueden generar sobre la actividad económica y los hogares. El BCRP ha documentado que los eventos asociados a El Niño pueden generar presiones inflacionarias y afectar el crecimiento económico”, sostuvo.

¿Qué consecuencias tendría acceder a un nuevo retiro de AFP?

La posibilidad de disponer nuevamente de los fondos previsionales también genera un debate sobre la situación futura de los afiliados. Al retirar parte del dinero acumulado en la cuenta individual, se reduce el monto disponible para financiar la jubilación, una de las principales consideraciones alrededor de este tipo de iniciativas.

Además, el eventual proyecto todavía tendría que cumplir las distintas etapas del procedimiento legislativo antes de convertirse en una norma aplicable. Por ello, la presentación de la iniciativa no implica que los afiliados puedan retirar sus fondos de manera inmediata.

La nueva propuesta se suma a las iniciativas que ya fueron presentadas durante 2026 para permitir un noveno retiro de AFP. Antes del cierre del anterior Congreso unicameral se acumularon varios proyectos relacionados con este tema, pero ninguno llegó a convertirse en una nueva autorización de retiro.