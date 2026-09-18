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Esposo de Ethel Pozo no se mide y ARREMETE CON TODO contra Edson Dávila al revelar su GRAN SECRETO: "Le soplaban..."

Julián Alexander sorprende en 'Sin +Q Decir' con sus declaraciones sobre Edson Dávila mientras la hija de Gisela, Ethel Pozo, apoya a su esposo.

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    Esposo de Ethel Pozo no se mide y ARREMETE CON TODO contra Edson Dávila al revelar su GRAN SECRETO: "Le soplaban..."
    Edson Dávila aseguró recientemente que Gisela Valcárcel nunca fue su madrina, lo que desató la reacción de Ethel Pozo. | Foto: composición LR/Instagram/América TV
    Esposo de Ethel Pozo no se mide y ARREMETE CON TODO contra Edson Dávila al revelar su GRAN SECRETO: "Le soplaban..."

    Tensiones siguen vigentes entre Edson Dávila y el círculo cercano de Gisela Valcárcel. En esta ocasión, Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo, salió en defensa de su suegra y lanzó una revelación sobre el presentador que captó la atención de todos.

    Las palabras del hermano de Michelle Alexander, respaldadas por Ethel, sorprendieron en el set de ‘Sin +Q Decir’, en medio del prolongado conflicto con el conocido ‘Giselo’, quien recientemente desmintió que Valcárcel fuera su madrina televisiva.

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    Julián Alexander desvela misterio tras el talento de Edson Dávila

    Durante un podcast en vivo, un comentario de Julián Alexander sobre Dávila no pasó inadvertido. Este aseguraba con convicción que “gana por su talento”. Ante estas declaraciones, el esposo de Ethel dudó de ‘Giselo’ y afirmó que los chistes en el programa ‘América Hoy’ le eran sugeridos electrónicamente por el productor del programa.

    “¿Gana por talento? Siempre supe, durante mucho tiempo, que Armando le dictaba los chistes por el i-ear. Y no lo afirmo solo yo; Ric la Torre y varios invitados también lo han mencionado”, expresó.

    Ethel Pozo avaló lo dicho por Julián y destacó que era una práctica conocida por quienes acudían al set. “En verdad y transparencia, todo lo que decía Edson era guiado por Armando Tafur. Es un hecho conocido por todos los que han ido a América Hoy”, declaró.

    Incluso, la hija de Gisela Valcárcel afirmó que el presentador reconocía la situación aunque consideraba su habilidad. “En nuestras conversaciones, Edson lo admitía. Todos lo saben. Aunque le dictaban los chistes, aseguraba tener un talento natural para contarlos al instante. Solo a él le dictaban”, culminó Pozo.

    Las afirmaciones sacudieron el podcast ‘Sin +Q Decir’, donde los presentadores ironizaron sobre si ‘Giselo’ era un “títere” y se sorprendieron al descubrir que sus ocurrencias tenían guion, guiado por su exproductor.

    SOBRE EL AUTOR:
    Esposo de Ethel Pozo no se mide y ARREMETE CON TODO contra Edson Dávila al revelar su GRAN SECRETO: "Le soplaban..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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