Hija mayor de Christian Domínguez NO SE GUARDA NADA y marca distancia de Pamela Franco: "Me demostraron cosas distintas"

La hija mayor de Christian Domínguez sorprendió al referirse a Pamela Franco y aseguró que algunas personas le “demostraron cosas distintas” con el tiempo.

Camila Domínguez se pronunció sobre la polémica que mantienen su madre, Melanie Martínez, y Pamela Franco. La hija mayor de Christian Domínguez dejó entrever que actualmente mantiene distancia de la cantante. Durante una transmisión en vivo, la joven fue consultada por la controversia y sorprendió con su respuesta. Además, aclaró que no pretende involucrarse en el conflicto entre ambas.

Camila Domínguez marca distancia de Pamela Franco y explica su postura

Al ser consultada sobre la situación entre Melanie Martínez y Pamela Franco, Camila Domínguez decidió no mencionar directamente a la cantante. En lugar de ello, explicó que prefiere mantener al margen sus opiniones sobre determinadas personas.

"No voy a hablar de personas que no me importan o que no son significativas en mi vida, se podría decir (…) y que con el tiempo me demostraron cosas distintas", dijo en una transmisión en vivo.

La respuesta generó atención entre los usuarios debido a que, tiempo atrás, Camila había mostrado una relación cercana tanto con Pamela Franco como con la hija menor de la cantante y Christian Domínguez.

Aunque la joven no realizó una acusación concreta contra Pamela Franco, sus declaraciones reflejaron que su percepción sobre algunas personas habría cambiado con el paso del tiempo.

Este pronunciamiento ocurre mientras Melanie Martínez y Pamela Franco mantienen un distanciamiento que ha quedado expuesto mediante declaraciones públicas realizadas en los últimos días.

Camila Domínguez asegura que el conflicto debe resolverlo Melanie Martínez

Camila Domínguez también fue clara al explicar que no pretende participar en la controversia entre su madre y Pamela Franco. Para la joven, se trata de una situación que corresponde solucionar directamente a las personas involucradas.

"Ese tema lo tiene que solucionar mi mamá y no es un tema en el que yo me tenga que meter porque, al final, cada persona tiene su propia perspectiva del asunto", sostuvo.

Además, Camila cuestionó que algunas personas construyan una opinión sobre el conflicto únicamente a partir de las publicaciones o declaraciones que aparecen en redes sociales.

La hija mayor de Christian Domínguez explicó que el público no necesariamente conoce todos los detalles de una situación y que la percepción podría ser diferente si quienes opinan hubieran vivido directamente los hechos que originaron la controversia.