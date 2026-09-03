Pamela Franco PREFIERE llevar la fiesta en paz con Christian Domínguez: "Si es feliz, mi hija también lo será"

Pamela Franco reveló que su relación con Christian Domínguez mejoró por el bienestar de su hija y también opinó sobre el 50-50 en pareja.

Pamela Franco sorprendió al hablar sobre la relación que mantiene actualmente con Christian Domínguez. La cantante aseguró que ambos han logrado dejar atrás sus diferencias y priorizar el bienestar de la hija que tienen en común.

La cumbiambera explicó que, pese a los desacuerdos que existieron en el pasado, hoy busca mantener una convivencia más tranquila con el padre de su hija.

Pamela Franco asegura que dejó atrás las rencillas con Christian Domínguez

Durante sus declaraciones, Pamela dejó claro que está dispuesta a ceder por el bienestar de su pequeña.

“Yo bajo la guardia por mi hija, soy capaz de todo por mi hija, y al final puedo estar en desacuerdo con algunas cosas o no con el papá de mi hija, pero siempre será el papá de mi hija”.

También reconoció que hubo diferencias importantes entre ambos, aunque ahora prefiere enfocarse en lo que tienen en común.

“Entonces, por mi parte, sé que en algún momento hubo rencillas; él tiene una manera de pensar, la respeto... pero los dos queremos sacarla adelante”.

Incluso aseguró que ya no guarda resentimientos hacia Domínguez.

“Hoy en día, a nivel personal, no tengo nada de malo contra él; es más, que sea feliz, porque si es feliz, va a estar feliz mi hija”, dijo la cantante.

Pamela Franco habla de la relación de Christian con Camila

En 'Más espectáculos', Pamela también se refirió a la relación de Christian Domínguez con Camila, su hija mayor, y señaló que sabe que actualmente existe un acercamiento positivo.

“De temas extras que no sean mi hija, no hablo con Domínguez. Sé que su relación con Camila estaba mejor y me alegra. Nosotros como adultos podemos tener miles de diferencias, pero al final vamos a tener que calmarnos porque nuestra prioridad es sacar adelante a nuestros hijos”, indicó.

La cantante evitó pronunciarse sobre la relación entre Domínguez y Melanie Martínez, pero insistió en que los problemas entre adultos no deberían afectar a los hijos.

Pamela Franco se pronuncia sobre el 50-50 en una relación

Pamela también habló sobre cómo ha cambiado su manera de manejar el dinero después de convertirse en madre y atravesar experiencias personales difíciles.

“En mi vida lo he manejado muy mal, pero después de tener a mi hija y de las experiencias no muy gratas he aprendido. Las personas aprendemos de los errores y siento que cada uno debe tener lo suyo, manejarlo individualmente, pero ya en pareja es un equipo, saber que tienes una persona para apoyarte. Pero se tiene que sentir el hombre en la casa”, comentó.