¿SE VIENE LA BODA? Luis Fernando Rodríguez sorprende a Yahaira Plasencia con ANILLO tras anunciar 'EMBARAZO': "Te amo"

Yahaira Plasencia sorprendió al mostrar el romántico detalle que recibió de Luis Fernando Rodríguez tras anunciar su embarazo. ¿Será una señal de compromiso?

Yahaira Plasencia volvió a llamar la atención tras compartir un inesperado detalle de Luis Fernando Rodríguez. La salsera mostró el romántico obsequio que recibió de su pareja luego de protagonizar una peculiar escena al hablar de un supuesto embarazo. ¿Acaso se trataría de una señal de que su relación estaría avanzando hacia un nuevo paso?

Luis Fernando Rodríguez sorprende a Yahaira Plasencia con romántico anillo

Después de la conversación en la que Yahaira Plasencia habló sobre su embarazo, Luis Fernando Rodríguez decidió sorprenderla con un detalle especial. La salsera mostró a través de sus redes sociales parte de la interacción que tuvo con el empresario antes de recibir el inesperado obsequio.

En una captura de pantalla publicada por la cantante se puede leer el mensaje que Luis Fernando le envió, anticipándole que tenía preparada una sorpresa y dejando en evidencia el cariño que siente por ella.

"Te amo. Estoy a 111 min. Te daré un obsequio. Te amo", se lee en la captura de pantalla que compartió en su cuenta de Instagram. Sorprendida, la cantante atinó a responderle: "¡Ouuuu yeah!".

Posteriormente, Yahaira compartió imágenes del momento en que recibió el regalo. En el video se observa el anillo que Luis Fernando Rodríguez escogió para ella, el cual lleva su nombre acompañado de una nota musical, un detalle que emocionó especialmente a la intérprete.

La artista no ocultó su felicidad al mostrar el obsequio y acompañó la publicación con una reflexión sobre los gestos dentro de una relación.

"La magia está en que los detalles no tienen fecha", escribió Yahaira al compartir el momento con sus seguidores.

Pese a que el accesorio no sería un anillo de compromiso, el gesto de Luis Fernando evidenciaría el buen momento que estaría atravesando la pareja. La cantante y el empresario han mostrado públicamente diferentes muestras de cariño, por lo que el detalle volvió a despertar comentarios sobre su relación.

Así Yahaira Plasencia anunció su 'embarazo'

El inesperado detalle ocurrió después de que Yahaira Plasencia protagonizara un curioso momento durante su conversación con Valeria Flores en 'Un Día en el Mall'. En aquella entrevista, la conductora quiso conocer si la cantante tenía entre sus planes dar algún paso importante en su vida sentimental o familiar.

La presentadora le preguntó directamente por sus posibles planes de matrimonio o maternidad, sin imaginar que recibiría una respuesta que inicialmente la dejaría completamente sorprendida.

"¿Tienes planes de matrimonio, bebé, algo?". Mientras que Yahaira comentó: "¿No sabías? ¡Estoy embarazada!", dejando en shock a Valeria, aunque en un segundo aclaró que se trataba de una broma: "¡No, mentira, mentira! Jajaja".

La reacción de la conductora no tardó en llegar y, entre risas, reconoció que por unos segundos pensó que Yahaira acababa de revelar una noticia exclusiva sobre una posible maternidad.