Samahara LLORA al confesar su sentimientos por Renato, pero él SE SINCERA ¿y la RECHAZA de la PEOR manera? "Para choque y fuga"

Samahara Lobatón confesó lo que siente por Renato Rossini Jr. , mientras que el modelo sorprendió con una inesperada respuesta al ser consultado por la influencer.

Samahara elogia a Renato, pero él la minimiza | Composición Wapa - Captura de pantalla El Sultanato

Samahara elogia a Renato, pero él la minimiza | Composición Wapa - Captura de pantalla El Sultanato

Samahara Lobatón protagonizó un emotivo momento al hablar entre lágrimas sobre sus sentimientos hacia Renato Rossini Jr. La influencer destacó el trato que ha recibido del modelo y dejó entrever lo especial que se ha vuelto para ella. Sin embargo, unas declaraciones previas del también influencer comenzaron a generar dudas sobre cómo percibe él este vínculo. Un adelanto de una entrevista podría haber dejado una inesperada pista sobre lo que realmente piensa de Samahara. ¿Qué dijo?

Renato Rossini Jr. responde sobre Samahara y sorprende con su elección

Durante su participación en ‘El Sultanato’, Samahara Lobatón habló entre lágrimas sobre Renato Rossini Jr. y resaltó la manera en que el modelo se ha comportado con ella durante su acercamiento.

La hija de Melissa Klug aseguró que Renato la trata de una forma especial y destacó las cualidades que encuentra en él, dejando claro el lugar que ocupa actualmente en sus pensamientos.“Renato es el hombre que cualquier mujer merece, porque fue criado por una reina”, confesó Samahara al referirse al joven.

Sin embargo, mientras las palabras de la influencer generaban comentarios, salió a la luz un adelanto de la entrevista que Renato Rossini Jr. concedió al pódcast de Shirley Arica antes de ingresar al reality internacional ‘El Sultanato’. En este fragmento, el modelo respondió una inesperada pregunta relacionada directamente con Samahara.

Shirley Arica decidió poner a prueba al exintegrante de 'La Granja VIP' con una particular pregunta en la que debía escoger entre tres posibilidades relacionadas con la hija de Melissa Klug.

“Samahara Lobatón: ¿Beso, matrimonio o choque y fuga?“. Ante esta interrogante, en el adelanto del programa se escucha a Renato responder de manera contundente: "Choque y fuga".

La respuesta rápidamente generó especulaciones sobre la forma en que Renato estaría viendo su vínculo con Samahara, especialmente luego de que ella expresara públicamente lo que siente por él. Sin embargo, el fragmento difundido no permite determinar si su respuesta hacía referencia directamente a la relación que ambos mantienen o si existía otro contexto detrás de sus palabras.

La conversación entre Shirley y Renato continuó con una nueva interrogante relacionada con Samahara y un encuentro que habrían tenido anteriormente.

“¿Desde cuándo no la ves?, ¿desde que se fueron a comer sin mí?”, preguntó con curiosidad Arica y Renato Rossini Jr. contestó: ”La última vez que te hicimos el apagón".