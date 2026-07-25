Shirley Arica SE QUIEBRA y TERMINA su amistad con Samahara Lobatón tras dura traición: "La consideraba una hermana"

La decepción de Shirley Arica aumentó al descubrir que el encuentro fue mencionado en televisión, lo que consideró una falta de sinceridad y deslealtad por parte de Samahara Lobatón .

Shirley Arica puso fin a su amistad con Samahara Lobatón y no ocultó el dolor que le dejó esta decisión. La modelo contó que la relación con la hija de Melissa Klug llegó a su límite luego de enterarse de una reunión de la que nunca fue informada, situación que interpretó como una muestra de deslealtad y falta de confianza entre ambas.

La exchica reality confesó que la decepción fue aún mayor porque consideraba a Samahara como parte de su círculo más cercano. Según explicó, descubrir los detalles de aquel encuentro a través de la televisión terminó por convencerla de que el vínculo que habían construido durante años ya no podía continuar.

Shirley Arica revela la razón por la que terminó su amistad con Samahara Lobatón

Shirley Arica explicó que el distanciamiento comenzó luego de enterarse de que Samahara Lobatón asistió a una cena junto a Pablo Heredia, Ale Fuller y Renato Rossini Jr. Lo que más le llamó la atención fue que el encuentro se realizó mediante un canje gestionado por el mánager de la propia Shirley y que, pese a la confianza que existía entre ambas, nunca recibió información sobre quiénes participaron en la reunión.

La ganadora de 'La Granja VIP' aseguró que no cuestiona las personas con las que Samahara decide relacionarse. Sin embargo, sostuvo que el problema surgió por la falta de sinceridad y por haberse enterado de lo ocurrido cuando las imágenes fueron difundidas públicamente.

"No tengo por qué condicionarla con quién salir. Está todo bien con quien salga. Primero, yo no fui invitada y segundo, utilizó el canje de mi mánager. Luego veo que hay una foto como si estuvieran los tres y nunca me dijo que estaba Ale Fuller (...) En ningún momento se disculpó por supuestamente haberse olvidado de decirme", afirmó.

Arica señaló que la fotografía publicada después de la reunión solo mostraba a Pablo Heredia y Renato Rossini Jr., lo que, desde su punto de vista, daba una versión incompleta de lo sucedido. Para ella, ese detalle reforzó la sensación de que hubo una intención de ocultarle información.

La modelo aseguró que jamás habría conocido lo ocurrido si las imágenes no se hubieran hecho públicas. "Yo nunca me hubiera enterado. Entonces, ¿eso qué es?, deslealtad, eso no es una amistad (...) No dejes que otros me vean la cara de estúpida y que yo me entere por otras personas y no por mi amiga", sostuvo.

Shirley Arica admite que la traición de Samahara Lobatón la dejó profundamente dolida

Pese a la polémica, Shirley Arica dejó en claro que no mantiene ningún conflicto con Ale Fuller y que tampoco pretende cuestionar las amistades de Samahara Lobatón. Según explicó, lo que realmente la afectó fue la ausencia de transparencia en una relación que consideraba muy cercana.

La exchica reality afirmó que, de haber estado en el lugar de su entonces amiga, habría actuado de manera diferente y le habría informado sobre lo ocurrido desde el primer momento.

"A mí sí me dolió eso, porque yo sí lo hubiera hecho, le hubiera avisado. No soy importante para ella. Yo hubiera cogido mi teléfono y le hubiera dicho que llegó Bryan con otra persona", añadió.

Por último, Shirley Arica confesó que esta situación le dejó una profunda tristeza, ya que veía a Samahara Lobatón como una hermana. Aunque reconoció el cariño que les unió durante años, sostuvo que la confianza quedó completamente rota y que, desde ahora, solo mantendrán una relación cordial.