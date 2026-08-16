Mario Hart se QUEBRÓ y confesó el duro momento que vive con su hija tras su separación de Korina Rivadeneira: “Te vas a ir”

Mario Hart reveló cómo sus hijos afrontan su separación de Korina Rivadeneira y contó el acuerdo que establecieron sobre sus futuras parejas.

Mario Hart reveló que sus hijos son los que más están padeciendo con la separación. | Composición Wapa

Mario Hart reveló que sus hijos son los que más están padeciendo con la separación. | Composición Wapa

Mario Hart habló sobre uno de los aspectos más sensibles de su separación de Korina Rivadeneira: la manera en que sus hijos vienen asimilando la nueva dinámica familiar. El expiloto reconoció que el proceso no ha sido sencillo, especialmente por las reacciones de su hija mayor ante su ausencia.

Durante una conversación con Magaly Medina, Hart explicó que él y Korina buscaron la mejor manera de comunicarles a sus hijos que ya no continuarían como pareja. Pese a las precauciones, algunas preguntas y actitudes de la pequeña terminaron conmoviéndolo.

Mario Hart revela el temor de su hija tras la separación

El exchico reality reconoció que su hija ha comenzado a demostrar cuánto extraña tenerlo permanentemente en casa. “Eventualmente, da muestras de que me extraña”, contó.

Uno de los momentos más difíciles ocurre antes de dormir, cuando la pequeña teme despertar y descubrir que su padre ya se marchó.

“No quiero dormir porque me dice: no me voy a dormir porque cuando me despierte mañana ya no vas a estar porque te vas a ir cuando me quede dormida y yo no quiero que te vayas”, reveló Hart.

El empresario reconoció que escuchar estas palabras resulta complicado, pero aseguró que tanto él como Korina intentan acompañar a sus hijos durante esta nueva etapa.

“Es duro, es muy triste y es parte del proceso. Hasta ahora tratamos de manejarlo bien”, remarcó.

Pese al final de su relación sentimental, ambos mantienen comunicación para evitar que sus diferencias terminen afectando a los menores y buscan conservar la estabilidad familiar.

Mario Hart y Korina llegan a importante acuerdo sobre futuras parejas

La expareja también conversó sobre qué ocurriría si alguno inicia una nueva relación. Mario contó en el pódcast 'Sin más que decir' que establecieron una regla pensando especialmente en sus hijos.

“Si no estamos cien por ciento seguros de que es algo serio, o si solo son salidas casuales, no les presentaremos a nadie a los niños”, explicó.

De esta manera, ambos podrán rehacer sus vidas sentimentales, pero evitarán involucrar a los menores en romances pasajeros o que todavía no tengan suficiente estabilidad.