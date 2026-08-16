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Mario Hart se QUEBRÓ y confesó el duro momento que vive con su hija tras su separación de Korina Rivadeneira: “Te vas a ir”

Mario Hart reveló cómo sus hijos afrontan su separación de Korina Rivadeneira y contó el acuerdo que establecieron sobre sus futuras parejas.

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    Mario Hart se QUEBRÓ y confesó el duro momento que vive con su hija tras su separación de Korina Rivadeneira: “Te vas a ir”
    Mario Hart reveló que sus hijos son los que más están padeciendo con la separación. | Composición Wapa
    Mario Hart se QUEBRÓ y confesó el duro momento que vive con su hija tras su separación de Korina Rivadeneira: “Te vas a ir”

    Mario Hart habló sobre uno de los aspectos más sensibles de su separación de Korina Rivadeneira: la manera en que sus hijos vienen asimilando la nueva dinámica familiar. El expiloto reconoció que el proceso no ha sido sencillo, especialmente por las reacciones de su hija mayor ante su ausencia.

    Durante una conversación con Magaly Medina, Hart explicó que él y Korina buscaron la mejor manera de comunicarles a sus hijos que ya no continuarían como pareja. Pese a las precauciones, algunas preguntas y actitudes de la pequeña terminaron conmoviéndolo.

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    Mario Hart revela el temor de su hija tras la separación

    El exchico reality reconoció que su hija ha comenzado a demostrar cuánto extraña tenerlo permanentemente en casa. “Eventualmente, da muestras de que me extraña”, contó.

    Uno de los momentos más difíciles ocurre antes de dormir, cuando la pequeña teme despertar y descubrir que su padre ya se marchó.

    “No quiero dormir porque me dice: no me voy a dormir porque cuando me despierte mañana ya no vas a estar porque te vas a ir cuando me quede dormida y yo no quiero que te vayas”, reveló Hart.

    El empresario reconoció que escuchar estas palabras resulta complicado, pero aseguró que tanto él como Korina intentan acompañar a sus hijos durante esta nueva etapa.

    “Es duro, es muy triste y es parte del proceso. Hasta ahora tratamos de manejarlo bien”, remarcó.

    Pese al final de su relación sentimental, ambos mantienen comunicación para evitar que sus diferencias terminen afectando a los menores y buscan conservar la estabilidad familiar.

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    Mario Hart y Korina llegan a importante acuerdo sobre futuras parejas

    La expareja también conversó sobre qué ocurriría si alguno inicia una nueva relación. Mario contó en el pódcast 'Sin más que decir' que establecieron una regla pensando especialmente en sus hijos.

    “Si no estamos cien por ciento seguros de que es algo serio, o si solo son salidas casuales, no les presentaremos a nadie a los niños”, explicó.

    De esta manera, ambos podrán rehacer sus vidas sentimentales, pero evitarán involucrar a los menores en romances pasajeros o que todavía no tengan suficiente estabilidad.

    Para Mario Hart y Korina Rivadeneira, la prioridad durante esta etapa es que sus hijos puedan adaptarse progresivamente a los cambios y mantener una relación cercana con ambos padres pese a la separación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Hart se QUEBRÓ y confesó el duro momento que vive con su hija tras su separación de Korina Rivadeneira: “Te vas a ir”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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