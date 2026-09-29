Vania Bludau SE QUIEBRA al recordar la pérdida de su bebé y revela TREMENDA con una deuda hospitalaria

Vania Bludau recordó la pérdida de su bebé y reveló que encontró una deuda pendiente de la clínica donde fue atendida durante aquel difícil proceso.

Vania Bludau reapareció en redes sociales para hablar de uno de los episodios más dolorosos de su vida. La exchica reality recordó la pérdida de su bebé y contó que recientemente descubrió que aún existía una deuda pendiente relacionada con la atención médica que recibió durante aquel proceso.

Visiblemente afectada, la modelo explicó que la situación le generó tristeza y molestia, no tanto por el monto económico, sino porque considera que tuvo que asumir sola una responsabilidad que debía ser compartida.

Vania Bludau recuerda la pérdida de su bebé

La modelo señaló que, pese al tiempo transcurrido, algunas situaciones vuelven a remover emociones que creía superadas.

“Hay situaciones que, aunque pasen los años, encuentran la manera de volver a ti y ahorita tengo mucha tristeza, pero tengo cólera al mismo tiempo porque es algo que no debí resolverlo yo sola, pero es muy fácil para algunas personas simplemente tirar el dinero para que simplemente se laven las manos”, expresó.

Bludau dio a entender que se refería a los gastos médicos vinculados con la pérdida del embarazo que atravesó años atrás.

Vania Bludau revela que encontró una deuda pendiente

Según contó, se comunicó con el hospital donde fue atendida y descubrió que todavía existía un saldo por cancelar.

“Pensé que ya había pagado, bueno sí he pagado porque llamé al hospital donde tuve la pérdida cuando estuve embarazada, pero parece que hay un saldo más grande, no es el monto ni dinero, sino el acto de lavarse las manos de algunas personas, sino la cobardía es lo que me molesta, pero bueno, siempre hay que ser fuertes y seguir adelante”, agregó.

La modelo dejó claro que su malestar está relacionado principalmente con la forma en la que, según su versión, tuvo que afrontar este tema.

Vania Bludau deja mensaje tras difícil momento

Pese a la indignación que expresó, Bludau aseguró que resolverá la situación y aprovechó para compartir una reflexión con sus seguidores.

“El cielo siempre es axul. Hay días en los que siemplemente cuesta verlo”, escribió en otra de sus historias.