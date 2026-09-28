¡NADIE LO ESPERABA! Óscar Junior detiene concierto de ‘La Bella Luz’ y anuncia su CANCELACIÓN frente al público: “No han cumplido…”

En un sorprendente giro, Óscar Junior interrumpió y canceló el concierto de La Bella Luz en Trujillo , dejando al público en estado de incredulidad. Averigua qué motivó esta conclusión inesperada.

Óscar Junior detiene concierto de ‘La Bella Luz’ y anuncia su CANCELACIÓN frente al público: “No han cumplido…” | Composición Wapa

Óscar Junior detiene concierto de ‘La Bella Luz’ y anuncia su CANCELACIÓN frente al público: “No han cumplido…” | Composición Wapa

En medio del escándalo relacionado con Naldy Saldaña, Óscar Junior, quien ahora lidera La Bella Luz, interrumpió el concierto en Trujillo el pasado fin de semana, terminando abruptamente el evento por una razón inesperada que dejó a muchos indignados. ¿Qué sucedió y cuál fue la respuesta de 'Senderito'?

Óscar Junior deja en shock al interrumpir y cancelar el concierto de La Bella Luz

Recién comenzaba el show de La Bella Luz en Trujillo cuando el imprevisto surgió. Óscar Junior, el nuevo líder de la banda, detuvo todo y se dirigió al público con un anuncio inesperado.

El animador de la orquesta, José Burga, fue el primero en hablar, llamando a un promotor para resolver un problema con la agrupación, mientras el DJ continuaba tocando hasta que se solucionara la situación.

“Como audiencia y nosotros como artistas, esperaremos que los promotores resuelvan el asunto con 'La Bella Luz'. Vamos DJ, mientras esperamos”, comentó.

Un poco más tarde, Óscar Junior subió al escenario para anunciar la cancelación del show, señalando a la empresa promotora como responsable por no cumplir con el contrato acordado.

Para no dejar totalmente decepcionado al público, 'Senderito' decidió junto a sus músicos ofrecer treinta minutos de música para sus seguidores.

“Buenas noches, queridos amigos, espero que estén bien. Por respeto a ustedes, comenzaremos nuestro espectáculo. A pesar de que los promotores no han cumplido con el contrato, tocaremos durante 30 minutos”, anunció.

El público reaccionó con descontento, aunque Óscar dejó claro que era una situación fuera de su control.