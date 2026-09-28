¡NO SE QUEDÓ CALLADA! Lourdes Sacín cuestiona a la familia de ‘La China Polo’ por decisión tomada sin su consentimiento: “Desligándonos…”

Una semana tras el asesinato de 'La China Polo' en Caraz, Lourdes Sacín , su colaboradora, criticó a su familia. ¿Qué hay detrás de esta reacción?

Una semana después de la trágica muerte de la reconocida periodista China Polo, quien perdió la vida mientras realizaba campaña política para el Gobierno Regional de Áncash, Lourdes Sacín, integrante de su equipo, sorprendió al emitir un contundente mensaje. Esto ocurrió luego de que las redes sociales del programa 'China Polo Dominical' compartieran un video con nuevas denuncias hacia altos funcionarios. ¿Qué mencionó sobre la familia de su exjefa?

Lourdes Sacín critica a la familia de la 'China Polo' por decisión tomada sin su acuerdo

Una semana tras el terrible asesinato de la China Polo, periodista reconocida por sus investigaciones sobre políticos y figuras públicas, Lourdes Sacín, una de sus colaboradoras, emitió un enérgico comunicado este fin de semana.

Se sabe que la periodista falleció antes de difundir un informe que sus seguidores esperaban ávidamente. Mientras circulan especulaciones de que su muerte fue para silenciar sus denuncias, la expectativa en torno al programa es alta.

Lourdes Sacín crítica a la familia de 'La China Polo'

Sacín rechazó mostrar ese informe, a pesar de que en redes se publicó un avance que lanzaba acusaciones contra la PNP y menciones de audios entregados a la fiscalía, lo que dejó perpleja a la ex de Andy V, quien manifestó temor por su seguridad y la de sus colegas.

La periodista expresó su rechazo hacia la publicación del informe usando inteligencia artificial para la narración, sin su autorización ni la de sus colaboradores. Afirmó que todo se trató de IA.

"Hoy me informan de un video en redes de China Polo Dominical narrado por IA, con denuncias contra la policía y menciones de audios a la Fiscalía, sin mi conocimiento. Ni Lourdes Sacín ni su equipo aprobamos esta información. Durante su vida, la China Polo siempre fue clara en que el programa debía continuar si ella faltaba", expresó.

Sacín explicó que el viudo de su jefa fue quien publicó el video. Aunque respetó su decisión, aseguró no saber si el contenido es veraz. Criticó el distanciamiento de la familia hacia ellos, en contraste con la transparencia que mantenía la comunicadora.