Daniela Darcourt sorprende al CONFIRMAR ROMANCE con cantante de Zaperoko y él se rinde ante ella: "Tiene un ángel"

Daniela Darcourt confirmó su romance con Juan Labarca, cantante de Zaperoko, quien no dudó en revelar qué es lo que más le gusta de la salsera.

Daniela Darcourt vuelve a estar en el centro de la atención tras ser relacionada sentimentalmente con Juan Labarca, integrante de la orquesta Zaperoko del Callao. La cercanía entre ambos quedó nuevamente expuesta durante una reciente aparición televisiva de la salsera. El cantante incluso fue presentado como su pareja y habló abiertamente sobre las cualidades que más admira en la intérprete. ¿Qué dijo Juan Labarca sobre Daniela Darcourt y cómo nació esta historia de amor?

Daniela Darcourt y Juan Labarca protagonizan romántico momento en televisión

La cantante peruana participó en una reciente edición de ‘El Reventonazo’, donde compartió algunos detalles sobre sus preferencias personales. Durante la conversación, la intérprete de ‘Señor Mentira’ comentó que le gusta disfrutar de la playa, el mar y las olas, aunque reconoció que las altas temperaturas no son precisamente lo que más disfruta.

Ernesto Pimentel, caracterizado como ‘La Chola Chabuca’, aprovechó esta confesión para llevar la conversación hacia el ámbito sentimental de Darcourt y hacerle una particular referencia relacionada con su actual pareja.

"¿Cómo que no te gusta el calor si el segundo nombre de tu novio es calor?", dijo 'La Chola' cuestionando a la salsera.

La inesperada pregunta tomó desprevenida a Daniela, quien manifestó que desconocía cuál era el segundo nombre de su pareja. La situación dio un giro cuando Ernesto Pimentel decidió invitar al escenario a Juan Labarca, a quien presentó ante el público como el novio de la artista.

El integrante de Zaperoko recordó entonces cómo se produjo su primer encuentro con la salsera. Según relató, aquella ocasión no terminó con un intercambio de números telefónicos, por lo que su acercamiento se habría dado de manera progresiva.

Durante el diálogo, también le preguntaron qué característica de Daniela había conseguido conquistarlo. Mientras la cantante reaccionaba con evidente timidez, Labarca respondió directamente sobre aquello que más le atrae de ella.

"¿Y qué es lo que más te gusta de mi hijita?", interrogó la figura de América TV y el artista no titubeó en responderle lo que lo enamoró de Daniela: "Lo sencilla que es, su aura, tiene un ángel, algo".

El encuentro televisivo continuó con otro momento especial para ambos. Juan Labarca tomó el micrófono para interpretar ‘Siempre seré’, tema que habría cantado cuando conoció a Daniela durante una boda.

Darcourt decidió acompañarlo durante parte de la interpretación y, cuando terminó la presentación, ambos compartieron una sonrisa frente a las cámaras. La escena dejó ver la complicidad que existe entre los dos, aunque también se mostraron algo avergonzados por la exposición de su romance.

¿Cómo comenzaron los rumores de romance entre Daniela Darcourt y Juan Labarca?

La aparición conjunta de Daniela Darcourt y Juan Labarca en televisión se produjo después de que fueran captados en diferentes situaciones que despertaron especulaciones sobre una posible relación. Uno de los registros fue difundido meses atrás por el programa ‘Magaly TV, la firme’.

Las cámaras del espacio conducido por Magaly Medina captaron a la salsera el pasado 7 de julio cuando abandonaba una clínica en compañía del integrante de Zaperoko. Durante ese momento, Labarca tuvo un gesto de atención con la artista al ayudarla a subir al vehículo.

Antes de que Daniela ingresara al automóvil, ambos protagonizaron un breve beso, una escena que incrementó los rumores sobre un vínculo sentimental entre los músicos. Sin embargo, este no habría sido el primer registro que los vinculó.

El programa también mostró imágenes correspondientes al 18 de junio, fecha en la que Darcourt fue captada compartiendo un cercano baile con un hombre en un conocido establecimiento nocturno. Las imágenes generaron interrogantes sobre la identidad de su acompañante y la naturaleza de la relación que mantenían.

"Vimos a Daniela Darcourt bailando una salsita es una Rústica muy aparradita con alguien que no conocemos, no es el coreógrafo Waldir Felipa, no. ¿Quién será? bien aparradita, mira ese bailecito, mucha confianza", dijo en ese entonces la conductora.