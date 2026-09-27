Ricardo Mendoza pierde el control de su MOTOTAXI y sufre ACCIDENTE en competencia contra Jorge Luna

Ricardo Mendoza sufrió un accidente durante la Fórmula Menos 1 tras perder el control de su mototaxi mientras competía contra Jorge Luna y Mateo Garrido Lecca .

La Fórmula Menos 1 sorprendió con una serie de situaciones inesperadas durante la competencia de mototaxis. Uno de los momentos que más llamó la atención tuvo como protagonista a Ricardo Mendoza, uno de los organizadores del evento. El comediante terminó volcando su vehículo mientras disputaba la carrera junto a Jorge Luna y Mateo Garrido Lecca. ¿Qué ocurrió con Mendoza durante la competencia y cómo reaccionaron sus compañeros tras el aparatoso incidente?

Ricardo Mendoza sufre accidente en la carrera de la Fórmula Menos 1

La competencia de exhibición organizada bajo la producción de No Somos TV y Yango tuvo un inesperado episodio cuando Ricardo Mendoza perdió el control de su mototaxi en uno de los tramos del circuito. El accidente ocurrió mientras el integrante de ‘Hablando Huevadas’ se encontraba compitiendo contra Jorge Luna y Mateo Garrido Lecca.

El comediante había conseguido colocarse en el primer puesto y mantenía una considerable diferencia respecto a sus contrincantes. Sin embargo, al llegar a una curva, su vehículo terminó volcando en plena transmisión, lo que generó una rápida reacción de las personas que se encontraban alrededor para verificar su estado.

Todo habría ocurrido luego de que Mendoza tomara la curva a una velocidad que no le permitió controlar completamente la mototaxi. Pese al aparatoso incidente, el empresario llevaba puesto su casco y logró salir parcialmente por una de las puertas del vehículo. Una vez fuera, levantó los brazos como señal de celebración, dejando en evidencia que se encontraba en condiciones de continuar con el espectáculo.

La situación también provocó divertidas reacciones entre los encargados de comentar la carrera. Jorge Luna aprovechó el percance para adelantar a su compañero de ‘Hablando Huevadas’, mientras que Mateo Garrido Lecca decidió detener su recorrido, bajar de su mototaxi y acercarse hasta donde se encontraba Mendoza para bromear sobre lo ocurrido.

Finalmente, Jorge Luna consiguió quedarse con el primer lugar de la carrera de exhibición. Sin embargo, los accidentes no terminaron con la volcadura de Mendoza, ya que posteriormente Mateo Garrido Lecca también perdió el control de su vehículo y terminó protagonizando otro percance similar.