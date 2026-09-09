¡DECISIÓN SIN VUELTA ATRÁS! Ricardo Mendoza revela que pasó por una vasectomía: “No necesito más”

Ricardo Mendoza reveló que se sometió a una vasectomía y explicó por qué decidió no tener más hijos tras formar una familia con Katya Mosquera.

Ricardo Mendoza sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una vasectomía. El comediante contó la noticia durante uno de los shows de 'Hablando Huevadas' junto a Jorge Luna y explicó que tomó la decisión después de formar una familia con Katya Mosquera.

Según relató, el procedimiento se realizó de manera ambulatoria y responde a una decisión personal sobre su futuro familiar.

Ricardo Mendoza explica por qué decidió hacerse la vasectomía

Durante la presentación, el integrante de 'Hablando Huevadas' contó que ya no tiene planes de volver a convertirse en padre. Actualmente tiene un hijo con Katya Mosquera y también considera como parte de su familia al hijo mayor de su esposa.

“Dije: 'Ya está, no necesito más. Me encanta lo que estoy viviendo y así lo quiero'. Así que fui y me hice la vasectomía”, comentó.

La revelación generó bromas y felicitaciones por parte de Jorge Luna, en medio de la dinámica habitual del espectáculo. Mendoza, sin embargo, dejó claro que se trató de una decisión meditada sobre la etapa familiar que atraviesa.

Ricardo Mendoza habla de su matrimonio con Katya Mosquera

Semanas antes, el comediante también había abierto las puertas de su vida privada para hablar sobre su matrimonio con Katya Mosquera. En una entrevista con la revista Cosas, explicó que ambos quisieron mantener la ceremonia lejos de la exposición excesiva en redes sociales.

“Vivimos un poco extenuados por lo mediático, y a veces es lindo que algo sea un poquito más chiquito, más íntimo y que celebremos. No lo compuesto, ni lo teatral, ni lo falso que a veces puede ser este mundo en el que me manejo y al que Katya también se ha tenido que involucrar”, explicó.

Mendoza también remarcó que su intención nunca fue convertir el matrimonio en contenido para plataformas digitales.

“Yo no quería nada para Instagram, ni Facebook, ni YouTube. Quería algo real y eso es lo que ha pasado hoy día. Es como si por un momento me hubiera concentrado únicamente en Katya, en mis hijos, en mi casa y en mis amigos”, señaló.