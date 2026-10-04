Christian Domínguez DEJA EN SHOCK a todos con su radical cambio de look

Christian Domínguez DEJA EN SHOCK a todos con su radical cambio de lookÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Christian Domínguez ha decidido afeitarse completamente como parte de un tratamiento para su cabello. El esposo de Karla Tarazona mostró el notable cambio en su apariencia, sorprendiendo en las redes sociales.
El vocalista de La Gran Orquesta documentó el proceso en sus historias de Instagram. Apareció acostado en una camilla mientras un especialista lo asistía. "Día 1 después de la operación", escribió.
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Christian Domínguez luce su cabeza rapada
El procedimiento fue a cargo de un famoso médico que en ocasiones anteriores mostró el progreso en la recuperación capilar de Christian Domínguez. Esta vez, fue el propio cantante quien difundió imágenes desde la clínica.
En otras fotos, el antiguo presentador de ‘América hoy’ aparece con su cabeza completamente rapada mientras descansa tras la intervención. Así, el cantante presentó su nuevo aspecto aunque aún falta tiempo para ver los resultados finales.
Christian Domínguez protagoniza beso en vivo con Dayanita
En uno de los recientes episodios de 'Chapa tu money', la comediante Dayanita sorprendió al besar a Christian Domínguez, ignorando su matrimonio con Karla Tarazona. La actriz luego justificó el momento diciendo que era parte de una actuación.
“Ella no debería incomodarse, todo es parte de la actuación”, explicó la tiktoker de 28 años cuando se le preguntó al respecto.