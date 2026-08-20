La Bella Luz anunció dos conciertos gratuitos en Lima y Chiclayo y recibió una ola de críticas en redes sociales en medio de la controversia por la denuncia de Naldy Saldaña .

¡Les llovieron las críticas! En medio de la controversia generada por la denuncia de Naldy Saldaña hacia su exdirector musical, César Sánchez Chavesta, la orquesta La Bella Luz tomó una decisión que causó gran polémica en las redes sociales. La agrupación sorprendió a su público al anunciar dos conciertos gratuitos en Lima y Chiclayo, lo que generó cientos de reacciones, poco positivas hacia la agrupación.

Usuarios critican concierto gratis de La Bella Luz

En Instagram, el líder del grupo, Óscar Junior Custodio o 'Senderito', junto a sus compañeros, emitió un mensaje sobre la lealtad en crisis, dejando atrás la polémica de la denuncia al exdirector musical.

"Regresar no siempre es sencillo, pero unidos es posible. En tiempos difíciles se descubre quién es familia de verdad, aunque no lleven la misma sangre, son los que permanecen cuando todos se van", compartió el cantante de 'La Bella Luz' en su publicación, lo que generó la reacción inmediata de los cibernautas en redes sociales.

"Apañadores", "El billete puede más que la dignidad", "Jajajajaja la hipocresía", "Nauseabundo", "Ridículos", "¿Dice familia? Pero dejaron a una de su familia ser abusada y no la apoyaron jaja ya que deje de actuar su circo ya no quiere Michelle Alexander Jaja", "Primero que pasen una prueba psicológica", "Qué guachafada", "Tanto show para tapar un delito", "Pero se fueron por el maltrato, se quieren hacer pasar como los dolidos", "Empezó la lavandería de reputación", "Los acosadores de la cumbia", "Justicia para Naldy, este caso aún sigue en pie", se lee entre los comentarios de rechazo hacia la agrupación.

¿Cuándo será el concierto gratis de La Bella Luz?

El grupo detalló que su primer concierto en Lima será el sábado 5 de septiembre, seguido de otro evento gratuito el domingo 6 de septiembre en Monsefú, y quedaron pendientes de confirmar los lugares exactos.