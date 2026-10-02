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Denuncian a integrante de Corazón Serrano por presunto abuso sexual y agrupación toma RADICAL DECISIÓN: "Por la gravedad de los hechos..."

Una joven bailarina denunció públicamente a un integrante de Corazón Serrano por un presunto caso de abuso sexual. Tras conocer el testimonio, la agrupación tomó una drástica medida.

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    Denuncian a integrante de Corazón Serrano por presunto abuso sexual y agrupación toma RADICAL DECISIÓN: "Por la gravedad de los hechos..."

    Una grave denuncia involucra a un integrante del entorno artístico de Corazón Serrano luego de que una joven bailarina compartiera un fuerte testimonio en redes sociales. La denunciante señaló públicamente a un coreógrafo de la agrupación por un presunto caso de abuso sexual y abuso de poder. Según su relato, los hechos habrían ocurrido después de que ambos se conocieran y mantuvieran conversaciones relacionadas con proyectos profesionales. Tras difundirse la acusación, la orquesta se pronunció y anunció una drástica medida respecto al señalado.

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    Joven bailarina denuncia a integrante de Corazón Serrano por presunto abuso sexual

    Yaleska Tacuri, conocida en redes sociales como ‘Amber’, utilizó sus plataformas digitales para contar una experiencia que, según su testimonio, habría ocurrido en 2023, cuando tenía 19 años. La joven identificó como presunto responsable a Jeremy Iturri, coreógrafo y miembro del elenco de Corazón Serrano, a quien aseguró que admiraba profesionalmente por su trabajo como director de baile.

    Denuncian a integrante de Corazón Serrano
    Denuncian a integrante de Corazón Serrano

    De acuerdo con el relato difundido por la bailarina, ambos comenzaron a tener contacto a raíz de conversaciones relacionadas con proyectos laborales y asuntos personales. Posteriormente, según afirmó, el coreógrafo le habría propuesto encontrarse durante la noche para conversar y luego le habría sugerido permanecer en su departamento debido a que consideraba riesgoso que regresara sola a su vivienda.

    La joven contó que finalmente aceptó quedarse en el inmueble y permaneció en una habitación. Según su versión, la situación habría cambiado posteriormente cuando el hombre comenzó a realizarle tocamientos que ella no habría consentido y, posteriormente, la habría obligado a mantener relaciones sexuales. "En un momento le pedí que parara porque me estaba lastimando...", dijo la joven en su mensaje.

    La denunciante también manifestó que la experiencia tuvo consecuencias emocionales para ella y que durante un periodo prolongado tuvo que lidiar con sentimientos de culpa y sufrimiento. Además, confesó que continuó asistiendo a los ensayos pese a tener que coincidir en ese espacio con el coreógrafo al que había señalado.

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    Corazón Serrano suspende a integrante tras conocer la denuncia

    Luego de que el testimonio de Yaleska Tacuri comenzara a difundirse públicamente, Corazón Serrano emitió un comunicado en el que se refirió a los señalamientos contra una persona que presta servicios artísticos y coreográficos para la agrupación.

    Corazón Serrano manda comunicado
    Corazón Serrano manda comunicado

    La orquesta informó que decidió suspender la participación del integrante mencionado mientras se realiza el esclarecimiento de la situación. De esta manera, la agrupación marcó distancia temporal del señalado a raíz de la gravedad de los testimonios difundidos.

    "En Corazón Serrano hemos tomado conocimiento de los testimonios difundidos públicamente que involucran a una persona que presta servicios artísticos y coreográficos para nuestra agrupación. Por la naturaleza y gravedad de los hechos expuestos, hemos decidido suspender su participación en las actividades de Corazón Serrano mientras se esclarece esta situación. Como agrupación, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y la seguridad de todas las personas. Consideramos fundamental que los testimonios de esta naturaleza sean abordados con la seriedad, responsabilidad y sensibilidad que merecen", se lee en su mensaje.

    SOBRE EL AUTOR:
    Denuncian a integrante de Corazón Serrano por presunto abuso sexual y agrupación toma RADICAL DECISIÓN: "Por la gravedad de los hechos..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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