Silvana Zambrano , la hija de Alfredo Zambrano , respondió a todas las preguntas que le hicieron sus seguidores en redes sociales. La joven no se guardó nada al ser ‘bombardeada’ de preguntas sobre cómo se llevaba con la conductora de televisión Magaly Medina y esta decidió por primera vez hablar de su relación con su madrastra dejando en total sorpresa a más de uno. ¿Qué dijo? Te contamos aquí.

“¿Qué tal es Magaly como madrastra?”, dijo Silvana antes de contar su historia con Magaly y dejar sin palabras a más de uno al contar cómo se llevan. “Magaly me conoce desde que yo tengo 12 años, así que como comprenderán me ha visto crecer. Nos conocemos hace muchísimo tiempo y con el tiempo, el cariño fue creciendo”, comenzó diciendo.

“Yo veo a mi papá demasiado feliz y no hay nada mejor para mí que él esté bien y que esté tranquilo con una mujer que le suma un montón en la vida, así que sí, es buena madrastra ja ja ja, siempre me defiende, nos entendemos muchísimo, somos dos mujeres, hablamos de un montón de cosas de mujeres y sí todo bien”, dejó en claro sobre cómo es la conductora de ATV como madrastra.

“No, no me entero de los chismes antes que ustedes. Magaly es demasiado profesional con eso y en verdad no nos cuenta nada”, destacó sobre la periodista.