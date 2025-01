Ethel Pozo no pudo contener su emoción al anunciar un logro importante en su familia. A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, compartió que su hija mayor, tras un arduo año de preparación, logró ingresar a la universidad de sus sueños en España. La conductora relató cada detalle del ansiado momento, desde la espera de los resultados hasta la alegría que embargó a toda la familia al recibir la noticia.

Ethel Pozo anuncia con emoción el ingreso de su hija a prestigiosa universidad

La felicidad invadió el hogar de Ethel Pozo este 21 de enero, cuando su hija mayor alcanzó un sueño que llevaba años persiguiendo: su ingreso a una prestigiosa universidad en España para estudiar Arquitectura.

En un conmovedor relato publicado en redes sociales, la conductora de América Televisión compartió cómo vivió junto a su familia los nervios y la alegría de este momento tan especial, destacando el esfuerzo y dedicación de su hija durante todo el proceso.

“21 de enero, no saben cuánto hemos esperado que llegue este día. Me siento muy feliz y emocionada de compartir con ustedes un poquito de lo que realmente es mi vida y mi motor y motivo para trabajar, ellas, mis hijas. Durante todo el 2024 mi hija mayor se preparó para postular a la universidad de sus sueños, su anhelo, ser Arquitecta y yo por supuesto la acompañé en cada paso de la postulación con mucho amor, pero también les soy sincera, ansiedad, todas las madres queremos que nuestros hijos cumplan sus sueños, logren sus metas y que nada ni nadie les haga daño, pero la vida no es perfecta y no depende solo de nosotros los padres”, escribió en un inicio.

“¡Hoy después de 1 año de preparación y varios más soñando con el ingreso a esta universidad en España, llegó el gran día, el día de los resultados! Estoy despierta desde las 4 am (se me fue el sueño si) Dome entró a mi cuarto a las 6.30 am muy nerviosa por supuesto. Mi mamá me había pedido hacer videollamada porque está cuidando a mi abuelita y no podía venir tan temprano a casa. Sus palabras “Dile a Dome que no vaya a abrir el mail sin que yo esté en el teléfono “y por supuesto la hermanita Lua estaba igual de ansiosa por conocer el resultado”, se lee en su post.

Finalmente, la hija de Gisela Valcárcel reveló que los resultados fueron los esperados y que se encuentran muy feliz. “7 am nos conectamos, mi mami hizo una oración previa y ahí con todas las ilusiones y el corazón latiendo a mil Dome entró a leer los resultados y no podía creerlo, ¡Gracias Dios por este regalo tan grande, lo comparto porque sé que muchas Mamis me siguen y sabrán cómo estoy hoy!!! Todos soñamos con tener hijos profesionales y creo que hoy es el primer paso hacia el futuro de mi pequeña. ¡¡¡Ayyy!!! Qué emoción, mi futura Arquitecta”, finalizó.

Ethel Pozo se sometió a cirugía de reducción de busto

Ethel Pozo utilizó sus redes sociales para compartir que recientemente se sometió a una cirugía de reducción de busto. Según explicó, la decisión no estuvo relacionada con motivos estéticos, sino con la necesidad de aliviar los fuertes dolores físicos que había estado enfrentando durante mucho tiempo.

“Lo decidí, lo analicé por mucho tiempo y hoy es el día. Hoy me voy a realizar una cirugía para reducir el tamaño de mi busto. Lo comparto porque sé que muchas mujeres quizás también lo están pensando”, contó.

La presentadora confesó que durante mucho tiempo se sintió cómoda y segura con su figura, viendo sus atributos como una parte importante de su imagen personal. No obstante, con el paso de los años, comenzaron a surgir problemas físicos que complicaron su día a día, como intensos dolores en el cuello y la columna, los cuales terminaron por impactar negativamente su calidad de vida.