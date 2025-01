Mientras las conductoras Rocío Miranda y Karla Tarazona barajeaban las opciones sobre los posibles nombres de la conductora que se uniría al canal, mencionaron a opciones como Janet Barboza o Gisela Valcárcel y tras hacer bromas con esta última, el cantante Christian Domínguez no habría tomado nada bien esto.

“Por lo que hemos estado especulando hace un rato sobre quién va ser ese personaje que va venir aquí a Panamericana me dice mi productor que Christian Domínguez se ha ido molesto”, comentó en un inicio Rocío Miranda.

Fue ahí cuando Karla se pronunció y cuadró al conductor dejando entrever que al cumbiambero no le habría gustado que se hablara de sus excompañeras en ‘América Hoy’.

“Si se ha ido molesto es su problema porque acá no somos sobones de nadie. Él lamentablemente está mal acostumbrado porque claro, la madrina, tantos años trabajando con ellas... es su problema, a mí me importan tres pepinos lo que él piense, si quiere viene si quiere que no venga”, dijo visiblemente molesta.