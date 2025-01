El ampay no solo ha generado comentarios sobre el comportamiento de Quevedo, sino que también ha alimentado especulaciones sobre su relación con Maryori Rodríguez, madre de su hija. Aunque el futbolista aún no se ha pronunciado al respecto, el programa Amor y Fuego recordó que no está claro si la pareja continúa junta o si ya se ha producido una separación. La falta de declaraciones por parte de los involucrados ha dejado abierta la posibilidad de un distanciamiento definitivo.