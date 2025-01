El escritor y presentador peruano Jaime Bayly ha causado preocupación al revelar un inesperado problema de salud. Durante una reciente confesión, sorprendió al contar que descubrió la aparición de un bulto en su estómago, un hecho que ha inquietado tanto a sus seres queridos como a sus seguidores, quienes se mantienen atentos a cualquier novedad sobre su estado.

Jaime Bayly anuncia preocupante estado de salud ¿Qué pasó?

Jaime Bayly, a través de su columna en El Comercio y La Tercera, narró con su característico estilo irónico y detallado la inesperada aparición de una protuberancia en su abdomen y contó detalles de la misma.

"Me ha salido una bola en medio del estómago. Tiene el tamaño de una pelota de golf o de ping-pong. Es más grande que una canica, pero más pequeña que una bola de billar. No duele. Es meramente decorativa", sostuvo.

Su esposa, Silvia Núñez de Arco, se mostró preocupada por la situación que vive el periodista, quien se niega a asistir al médico para estudiar más a fondo el ‘bulto’ que encontró.

“Yo no creo en los chequeos médicos porque no creo en los médicos. Mi experiencia con los médicos ha sido fatal. Siempre me ha parecido que exageraban las cosas para sacarme dinero (...) Ahora mi esposa quiere llevarme al mismo hospital para que me sometan a unos exámenes rigurosos, exhaustivos. Lo más probable es que sea pura grasa hecha de chocolates y dulce de leche”, añadió.

Y es que, la preocupación de su esposa tiene un gran motivo, pues el escritor reveló que su padre tuvo un síntoma similar cuando a los 70 años presentó la aparición de protuberancias en su abdomen, para luego ser diagnosticado con cáncer, mientras que su hermana y un tío suyo también sufrieron la enfermedad, lo que hace que Silvia insista en que acuda al médico.

“No te puedes morir todavía. Tu hija te necesita diez años más”, le dijo insistiéndole que tome más en serio su salud. Si bien admite que no quiere ir al médico, dejó abierta la opción de someterse a los chequeos médicos correspondientes, pues teme dejar a su hija de solo 13 años.

“Mi hija tiene trece años. No quiero dejarla tan pronto. Quiero verla florecer. Quiero acompañarla unos años más. Tengo dos hijas mayores, pero ellas ya no me necesitan. Muy raramente responden mis correos. Por lo general, me escriben por alguna cuestión monetaria (...) Supongo que al final me rendiré e iré con mi esposa a que me hagan un chequeo médico. De momento, trato de ganar tiempo”, añadió.

Jaime Bayly revela que no duerme con su esposa

Jaime Bayly sorprendió a sus lectores al revelar un cambio significativo en su vida matrimonial con Silvia Núñez del Arco, con quien ha compartido años de relación. El escritor confesó que ya no comparte la cama con su esposa, un detalle inesperado que ha generado curiosidad y ha dejado a muchos preguntándose sobre las razones detrás de esta decisión.

Meses atrás, en una de sus recientes columnas, Jaime Bayly reveló un curioso desacuerdo con su esposa, Silvia Núñez del Arco, quien siente incomodidad por la presencia de una refrigeradora en su habitación. Según el escritor, este electrodoméstico es su fiel aliado para sus meriendas nocturnas, pese a que Silvia le ha sugerido reemplazarlo por un minibar más discreto, propuesta que Bayly ha decidido ignorar.