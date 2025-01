Salma Hayek es una de esas celebridades que constantemente nos sorprende, no solo por su impecable estilo, sino también por su enfoque único hacia la belleza. Desde fotos sin maquillaje hasta looks impactantes, su visión de la belleza es integral, y tiene una serie de trucos que no ha dudado en compartir con su audiencia, lo cual agradecemos enormemente.



Defensora de las canas, pero también de la opción de cubrirlas si así lo deseas, esta mujer de 57 años ha compartido, a lo largo de los años, varios consejos para disimular las canas. En un divertido post de Instagram en julio de 2023, ofreció un consejo jocoso para evitar que se vean: "¡No pongas las gafas en el pelo!", escribió junto a una imagen de su cabello recogido, revelando sus canas con naturalidad.