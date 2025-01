La f amilia Trump ha vuelto a deslumbrar en la toma de posesión de Donald Trump , con una presencia que, aunque familiar, ha tomado un giro sorprendente en su elección de vestimenta. Si en 2017 la estética que definió a Melania e Ivanka fue una evocación moderna del estilo de Jackie Kennedy, con colores luminosos y elegancia clásica, esta vez la sobriedad se ha impuesto. Los tonos oscuros han dominado la escena, destacándose Ivanka, quien en su rol como la "princesa" de Estados Unidos, ha optado por un conjunto de dos piezas que no solo realza su figura, sino que también marca tendencia. Un color profundo, propio de la temporada, que rápidamente será copiado por todas aquellas que busquen la sofisticación del invierno en su guardarropa. Una elección audaz y sobria, pero a la vez extremadamente chic.

La hija de Donald Trump brilló con un 'total look' en tonos neutros que la posicionó como una de las más elegantes en el gran día de su padre. Optó por un conjunto clásico y sofisticado, compuesto por una falda midi y una blazer cruzada, una elección que no solo resaltó su estilo impecable, sino que también exudó una elegancia atemporal. Siguiendo un consejo de la reina Letizia, decoró su atuendo con un mini cinturón negro que marcaba su figura al máximo, creando un juego de drapeados que aportaban un toque de refinamiento y sensualidad discreta.



Para complementar el look, eligió un mini tocado del mismo tono, dispuesto de manera lateral sobre su cabello, que lucía en un recogido elegante y moderno. Los pendientes de perlas añadieron un toque clásico, elevando aún más su sofisticación. El maquillaje, delicado y natural, fue otro de los aciertos del estilismo: un gloss transparente en los labios, acompañado de un sutil delineado negro que destacaba su mirada, completado con unas maxi pestañas que le daban un aire de frescura y sofisticación. Sin duda, un conjunto digno de una mujer que sabe cómo cautivar con su estilo.