Yrma Guerrero, la líder de 'Corazón Serra', sorprendió a sus seguidores al aparecer sin maquillaje en un video viral de TikTok. Conocida por sus looks deslumbrantes en el escenario, muchos no la reconocieron de inmediato, pero la mayoría aplaudió su autenticidad y valentía al mostrar su belleza natural.

Más allá de su imagen fresca, Yrma sigue marcando tendencia, desde sus brillantes atuendos en el escenario hasta sus looks veraniegos con vestidos. Además, su pasión por los labiales llamativos, revelada por su maquillista, demuestra que la moda no tiene reglas fijas. La artista demuestra que la clave es atreverse y ser uno mismo.

Los pintalabios flúor son la tendencia más audaz y vibrante de este 2025, trayendo una explosión de color que resalta en cualquier ocasión. Este año, los tonos más intensos se apoderan de las pasarelas y de los looks urbanos, desde el fucsia eléctrico hasta el naranja neón, pasando por el verde ácido y el amarillo fluorescente. Estos colores no solo invitan a destacar, sino que también se alinean con una estética de empoderamiento y actitud. Perfectos para una noche de fiesta o incluso para agregar un toque de frescura en un look de día, los pintalabios flúor de 2025 no temen llamar la atención.