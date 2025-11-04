Ivana Yturbe celebra su amor con Beto Da Silva y deslumbra en total white, dando inicio a su era bride. Conoce todos los detalles.

Ivana Yturbe atraviesa meses llenos de amor y alegría tras anunciar su boda religiosa con Beto Da Silva, prevista para 2026, posiblemente en un hotel. Fascinados con la Ciudad Imperial, la pareja sueña con concretar este momento tan especial.

En medio de este romántico capítulo, la modelo decidió dar inicio a su era bride y deslumbró a todos con un espectacular look en total white. Su estilo impecable y sofisticado ha cautivado a sus seguidores en redes sociales. Conozcamos los detalles de su outfit que está dando de qué hablar.

Ivana Yturbe da inicio a su era "bride" con un look en total white

A través de su red social Instagram, la modelo e influencer peruana le dio la bienvenida a su era "bride", es decir, a su etapa de novia a pocos meses de celebrar su boda religiosa. Mediante un post, la esposa del futbolista Beto Da Silva apostó por lucir un magnífico y elegante look en blanco, un color clave que evoca paz, sofisticación y un clásico atemporal para cualquier ceremonia nupcial.

El outfit estaba compuesto por un enterizo, donde lo que más llamó la atención fue la cola XL, un detalle característico de los vestidos de novia modernos. El enterizo, ceñido y con corte strapless, realzaba su figura con gran elegancia. Este look ha sido ampliamente elogiado por sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por esta nueva etapa, llena de amor y estilo fashionista. ¿Será este un adelanto del vestido que lucirá en su boda religiosa?

Colores clave pre-boda: blanco, beige y tonos neutros elegantes

Antes del gran día, muchas novias y celebridades optan por looks que marcan su estilo y anticipan su rol de bride, eligiendo colores que transmiten elegancia y sofisticación. El blanco se mantiene como el color clave, símbolo de pureza y romanticismo, perfecto para eventos pre-boda o sesiones fotográficas.

Sin embargo, los tonos beige, crema y marfil también ganan protagonismo, ofreciendo una alternativa cálida y versátil que combina con accesorios dorados o plateados. Estas paletas neutras permiten experimentar con texturas como encaje, seda o satén, logrando un look moderno sin perder el romanticismo clásico.