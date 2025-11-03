Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Se confirma el paro del martes 4 de noviembre? Esto es lo último que dijeron

Karla Bacigalupo causa sensación en Miss Universo 2025 con un vestido shipibo-konibo que rinde homenaje al Perú

La representante de Perú en Miss Universo 2025 desató elogios y comentarios en su primer día, impactando con un vestido que celebra la cultura peruana.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Karla Bacigalupo causa sensación en Miss Universo 2025 con un vestido shipibo-konibo que rinde homenaje al Perú
    Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025 | Composición Wapa | Instagram
    Karla Bacigalupo causa sensación en Miss Universo 2025 con un vestido shipibo-konibo que rinde homenaje al Perú

    Karla Bacigalupo, Miss Universe Perú, ya se encuentra en Tailandia preparándose para la recta final del certamen, que se celebrará el 21 de noviembre con más de 120 concursantes de todo el mundo. La emoción y los nervios están al máximo, pero también brillan la disciplina y seguridad de la representante peruana.

    Desde su llegada, donde deslumbró con su belleza, hasta el primer día del certamen, volvió a impresionar con un vestido inspirado en el arte Kene, reafirmando su estilo único y el orgullo de representar al Perú.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, sorprende a todos al mostrarse sin una gota de maquillaje

    Karla Bacigalupo deslumbra en Miss Universo 2025 con vestido shipibo-konibo

    El vestido que luce Miss Universe Perú, Karla Bacigalupo, es creación de la reconocida diseñadora Ani Álvarez Calderón, cuyo trabajo ha trascendido fronteras con propuestas que rescatan las tradiciones ancestrales del país.

    La pieza que lleva la reina de belleza está inspirada en la cultura shipibo-konibo, un pueblo indígena amazónico del Perú, y refleja el orgullo de llevar el arte y la identidad peruana a la pasarela internacional. Cada detalle del vestido resalta la riqueza cultural y el compromiso con la moda con identidad propia.

    wapa.pe

    Los bordados y patrones geométricos coloridos presentes en el vestido son característicos del arte textil shipibo, conocido como “kené”. Estos diseños no solo poseen un valor estético, sino también espiritual: simbolizan la conexión con la naturaleza, los ríos, las plantas y la energía del universo, según la cosmovisión shipibo. Así, el vestido se convierte en un homenaje vivo a la tradición y creatividad de la Amazonía peruana.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Mira cómo luce Luciana Fuster sin una gota de maquillaje ni retoques

    Miss Perú Universo causa revuelo con su look inspirado en su país

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Bacigalupo causa sensación en Miss Universo 2025 con un vestido shipibo-konibo que rinde homenaje al Perú
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Karla Bacigalupo causa sensación en Miss Universo 2025 con un vestido shipibo-konibo que rinde homenaje al Perú

    ¿Sin ideas para Halloween? Tres peinados FÁCILES sin ir a la PELUQUERÍA ni gastar UN SOL

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    SORPRENDE LIMA

    ROSAS : Caja de 12 Rosas

    PRECIO

    S/ 95.80
    Comprar

    Luciana Salon & Spa

    Lifting de pestañas + planchado de cejas + perfilado + depilación de bozo

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;