Karla Bacigalupo causa sensación en Miss Universo 2025 con un vestido shipibo-konibo que rinde homenaje al Perú

La representante de Perú en Miss Universo 2025 desató elogios y comentarios en su primer día, impactando con un vestido que celebra la cultura peruana.

Karla Bacigalupo, Miss Universe Perú, ya se encuentra en Tailandia preparándose para la recta final del certamen, que se celebrará el 21 de noviembre con más de 120 concursantes de todo el mundo. La emoción y los nervios están al máximo, pero también brillan la disciplina y seguridad de la representante peruana.

Desde su llegada, donde deslumbró con su belleza, hasta el primer día del certamen, volvió a impresionar con un vestido inspirado en el arte Kene, reafirmando su estilo único y el orgullo de representar al Perú.

Karla Bacigalupo deslumbra en Miss Universo 2025 con vestido shipibo-konibo

El vestido que luce Miss Universe Perú, Karla Bacigalupo, es creación de la reconocida diseñadora Ani Álvarez Calderón, cuyo trabajo ha trascendido fronteras con propuestas que rescatan las tradiciones ancestrales del país.

La pieza que lleva la reina de belleza está inspirada en la cultura shipibo-konibo, un pueblo indígena amazónico del Perú, y refleja el orgullo de llevar el arte y la identidad peruana a la pasarela internacional. Cada detalle del vestido resalta la riqueza cultural y el compromiso con la moda con identidad propia.

Los bordados y patrones geométricos coloridos presentes en el vestido son característicos del arte textil shipibo, conocido como “kené”. Estos diseños no solo poseen un valor estético, sino también espiritual: simbolizan la conexión con la naturaleza, los ríos, las plantas y la energía del universo, según la cosmovisión shipibo. Así, el vestido se convierte en un homenaje vivo a la tradición y creatividad de la Amazonía peruana.

Miss Perú Universo causa revuelo con su look inspirado en su país