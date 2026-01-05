Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trasquilado el cabello de su hija

Senamhi advierte precipitaciones intensas y de alto riesgo en 12 regiones del país a partir de hoy

Senamhi acaba de lanzar una fuerte advertencia sobre lluvias que llegarán a la Selva del Perú. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Senamhi advierte precipitaciones intensas y de alto riesgo en 12 regiones del país a partir de hoy
    Senamhi advierte precipitaciones INTENSAS y de alto riesgo en 12 regiones del país a partir de hoy | Créditos: La República | Fuente: La República
    Senamhi advierte precipitaciones intensas y de alto riesgo en 12 regiones del país a partir de hoy

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una advertencia por precipitaciones de fuerte intensidad que se presentarán desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de enero de 2026. A continuación, te explicamos cuáles serán las zonas afectadas y qué medidas se deben tomar frente a este escenario climático.

    Regiones que registrarían lluvias intensas

    De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias impactarán en las siguientes regiones del país:

    • Amazonas
    • Ayacucho
    • Cajamarca
    • Cusco
    • Huánuco
    • Junín
    • Loreto
    • Madre de Dios
    • Pasco
    • Puno
    • San Martín
    • Ucayali
    wapa.pe

    PUEDES LEER: Alerta por temperaturas extremas en Lima y 11 regiones: Pronóstico del clima para los últimos días de 2025

    Recomendaciones ante la alerta

    Frente a esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y municipales a verificar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos, correctamente señalizadas y operativas, con el fin de orientar a la población hacia espacios seguros en caso de emergencias.

    El rol del Senamhi en el Perú

    Durante el 2026, el Senamhi continúa desempeñando un papel fundamental en la vigilancia del clima a nivel nacional, gracias a su red de monitoreo especializada. Mediante alertas tempranas y reportes constantes, la institución permite anticipar eventos hidrometeorológicos extremos, ayudando a reducir riesgos asociados a lluvias intensas, calor extremo y otros fenómenos.

    Su labor es clave no solo para la seguridad ciudadana, sino también para la planificación agrícola y la gestión eficiente del agua, especialmente en un contexto de cambios climáticos globales. En plena temporada de verano, los especialistas del organismo siguen de cerca las variaciones térmicas del océano Pacífico para prever posibles impactos en distintas regiones del país.

    SOBRE EL AUTOR:
    Senamhi advierte precipitaciones intensas y de alto riesgo en 12 regiones del país a partir de hoy
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Corte de agua este 5, 6 y 7 de enero: estas son las zonas afectadas y los horarios, informa Sedapal

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026 para este grupo de beneficiados

    Vidente peruana que acertó con caída de Nicolás Maduro anuncia días duros para Venezuela: "Gente que llora a sus muertos"

    Temblor en Perú hoy, lunes 5 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

    Marina de Guerra inicia convocatoria al Servicio Militar Voluntario 2026: conoce los beneficios y cómo postular

    Lo más vistos en Ocio

    ALARMA MUNDIAL: La ciudad más poblada del mundo se está HUNDIENDO y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

    Temblor en Perú hoy, sábado 3 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Bono Escolaridad para enero 2026: esta es la fecha oficial en la que podrás recibir el beneficio de S/400

    ¿El 6 de enero es feriado en Perú? Esto indica la norma publicada en El Peruano sobre la Bajada de Reyes

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;