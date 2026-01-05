Senamhi advierte precipitaciones intensas y de alto riesgo en 12 regiones del país a partir de hoyÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una advertencia por precipitaciones de fuerte intensidad que se presentarán desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de enero de 2026. A continuación, te explicamos cuáles serán las zonas afectadas y qué medidas se deben tomar frente a este escenario climático.
Regiones que registrarían lluvias intensas
De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias impactarán en las siguientes regiones del país:
- Amazonas
- Ayacucho
- Cajamarca
- Cusco
- Huánuco
- Junín
- Loreto
- Madre de Dios
- Pasco
- Puno
- San Martín
- Ucayali
Recomendaciones ante la alerta
Frente a esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y municipales a verificar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos, correctamente señalizadas y operativas, con el fin de orientar a la población hacia espacios seguros en caso de emergencias.
El rol del Senamhi en el Perú
Durante el 2026, el Senamhi continúa desempeñando un papel fundamental en la vigilancia del clima a nivel nacional, gracias a su red de monitoreo especializada. Mediante alertas tempranas y reportes constantes, la institución permite anticipar eventos hidrometeorológicos extremos, ayudando a reducir riesgos asociados a lluvias intensas, calor extremo y otros fenómenos.
Su labor es clave no solo para la seguridad ciudadana, sino también para la planificación agrícola y la gestión eficiente del agua, especialmente en un contexto de cambios climáticos globales. En plena temporada de verano, los especialistas del organismo siguen de cerca las variaciones térmicas del océano Pacífico para prever posibles impactos en distintas regiones del país.