Senamhi advierte precipitaciones INTENSAS y de alto riesgo en 12 regiones del país a partir de hoy | Créditos: La República | Fuente: La República

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una advertencia por precipitaciones de fuerte intensidad que se presentarán desde el sábado 3 hasta el lunes 5 de enero de 2026. A continuación, te explicamos cuáles serán las zonas afectadas y qué medidas se deben tomar frente a este escenario climático.

Regiones que registrarían lluvias intensas

De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias impactarán en las siguientes regiones del país:

Amazonas

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huánuco

Junín

Loreto

Madre de Dios

Pasco

Puno

San Martín

Ucayali

Recomendaciones ante la alerta

Frente a esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades regionales y municipales a verificar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos, correctamente señalizadas y operativas, con el fin de orientar a la población hacia espacios seguros en caso de emergencias.

El rol del Senamhi en el Perú

Durante el 2026, el Senamhi continúa desempeñando un papel fundamental en la vigilancia del clima a nivel nacional, gracias a su red de monitoreo especializada. Mediante alertas tempranas y reportes constantes, la institución permite anticipar eventos hidrometeorológicos extremos, ayudando a reducir riesgos asociados a lluvias intensas, calor extremo y otros fenómenos.